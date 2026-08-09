Війна з Іраном спустошила склади озброєння США: Пентагон б’є на сполох

Пентагон / © Associated Press

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Пентагон просить оборонну промисловість США швидко збільшити виробництво та постачання зброї, зокрема боєприпасів, через брак на тлі війни з Іраном.

Про це йдеться у меморандумі Міністерства оборони, отриманому виданням The Washington Post.

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Залишилося не більше 21 дня

Заступник міністра оборони Стів Файнберг попередив лідерів оборонної галузі, що у них на поповнення ресурсів залишилося не більше 21 дня. Він закликає до «значно швидшого та агресивнішого графіка поставок та/або збільшення виробництва критично важливих потужностей».

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Два джерела розповіли, що дефіцит озброєння став джерелом напруженості між президентом Дональдом Трампом і Міністерством оборони. Директива — це останній крок у серії дій, вжитих Пентагоном і Білим домом для вирішення дефіциту озброєння.

Галузеві експерти припускають, що ця проблема може залишатися невирішеною, доки Конгрес, що зайшов у глухий кут, не виділить додаткові витрати на оборону.

Попри інформацію про дефіцит, Трамп публічно запевняє, що США мають «величезну кількість» боєприпасів.

Білий дім зустрівся із оборонними компаніями

Три джерела, знайомі з подією, розповіли, що наприкінці липня підрядників оборонної галузі та стартаперів збройової промисловості Кремнієвої долини викликали до Білого дому на зустріч з керівником апарату Трампа Сьюзі Вайлз, міністром оборони Пітом Хегсетом, директором Адміністративно-бюджетного управління Расселом Воутом та директором із законодавчих питань Білого дому Джеймсом Брейдом, щоб обговорити делікатні питання у питанні озброєння.

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На зустрічі були присутні представники відомих компаній, як-от Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, Anduril та Palantir. Керівників компаній попросили безпосередньо лобіювати законодавців щодо збільшення витрат на оборону шляхом узгодження з Конгресом.

Космічні витрати ракет для війни в Ірані

За даними The Post, лише за перший місяць війни в Ірані, за підрахунками, США випустили понад 850 крилатих ракет Tomahawk та понад 1000 ракет-перехоплювачів Patriot і THAAD. США також використали понад 1300 тактичних балістичних ракет армії в перші тижні бойових дій.

Станом на минулий тиждень, світові запаси ракет Patriot скоротилися з 2200 до війни до менш ніж 827, а ракет THAAD — з 452 до менш ніж 278, згідно з аналізом CSIS.

Журналісти видання вважають, що скорочення запасів боєприпасів та оборонних систем збільшило ризик для військовослужбовців США та змусило Білий дім відмовитися від нових атак.

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Бюджет США на 2028 рік

Під час перегляду бюджету на 2028, заступник міністра оборони наголошує, що декілька програм озброєння є критично важливими. Серед них прогрома:

протиракетної оборони «Перехоплювач наступного покоління»,

«Національна вдосконалена зенітно-ракетна система»,

мобільна радіолокаційна система протиповітряної оборони,

вдосконалена система навчання пілотів,

космічна система відстеження ракет.

Окрім того, він звернувся до оборонних компаній з проханням «запропонувати конкретні капітальні інвестиції та розширення об’єктів для підтримки зобов’язання Міністерства щодо збільшення обсягів та стабільних замовлень».

Дефіцит ракет США впливає на Україну — останні новини

Нагадаєм, останніми днями українська ППО, за офіційною статистикою, не збиває жодних балістичних російських ракет. У ніч проти 8 серпня ППО знешкодила 135 із 151 ворожого безпілотника, але не збила жодної балістичної ракети.

Раніше президент США Дональд Трамп відмовився передати Україні ракети до систем Patriot. Пояснюючи своє рішення, він заявив, що попередник передав Києву «багато ракет».

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