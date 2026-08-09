Ситуація в Одесі після атаки: зникло світло, перебої з водою та Інтернетом (оновлено)

Наслідки атаки / © ДСНС

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У частині Одеси зникло світло через локальну аварію в мережі. Йдеться про частину Одеського, Приморського, Хаджибейського та Пересипського районів.

Про це повідомили в ДТЕК.

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Через нічну російську атаку тимчасово призупинили рух електротранспорту, уточнили в міськраді.

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В ОВА уточнили, що внаслідок масованої атаки ворога по Одещині є пошкодження енергетичної інфраструктури.

"Наразі в частині Одеси та Одеського району фіксуються відключення електроенергії для побутових споживачів. Також в деяких районах міста спостерігаються перебої з поданням води та мобільним звʼязком", - додав Олег Кіпер.

До усіх районів міста організовано підвіз технічної води. Також працюють бювети.

Атака по Одесі 9 серпня — що відомо

У ніч проти неділі, 9 серпня, війська РФ атакували Одесу ракетами. У місті пролунала серія вибухів. Ударом пошкодило будинки у кількох районах, є постраждалі.

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У центрі Одеси спалахнула пожежа у чотириповерховому житловому будинку та горіли поруч розташовані автівки. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 1000 кв. м. За іншою адресою горіли два приватні житлові будинки.

Російські війська у ніч проти неділі, 9 серпня, атакували Одеську область балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами: «Іскандер-М/С-400», Онікс та Х-31П із акваторії Чорного моря. Кілька ракет не досягли цілей.

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