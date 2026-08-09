Як варити рис: інструкція з приготування

Як варити рис / © pexels.com

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Приготувати розсипчастий рис не завжди просто. Під час варіння крупа може злипатися, ставати надто липкою або розварюватися.

Щоб цього уникнути, важливо правильно підготувати рис, дотримуватися пропорцій води та контролювати процес приготування.

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Ретельно промийте рис

Перед варінням рис потрібно добре промити холодною водою. Робіть це доти, доки вода не стане повністю прозорою.

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Це допомагає змити надлишок крохмалю з поверхні зерен, через який рис може злипатися під час приготування.

Обсмажте рис

Після промивання рис можна обсмажити перед тим, як додавати воду.

Для цього достатньо невеликої кількості олії або вершкового масла. Обсмажування допомагає зберегти структуру зерен під час подальшого варіння та зробити гарнір більш розсипчастим.

Дотримуйтеся пропорцій води

Для довгозернистого рису рекомендують використовувати співвідношення одна частина крупи до 1,5 частини води.

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Круглозернистому рису потрібно більше рідини.

Після закипання рис не повинен сильно вирувати. Інтенсивне кипіння може пошкодити зерна, тому варити його потрібно на слабкому та рівномірному вогні.

Не перемішуйте рис під час варіння

Після того як вода закипить, рис не потрібно перемішувати ложкою.

Перемішування сприяє вивільненню крохмалю із зерен, через що рис може стати липким і перетворитися на суцільну масу.

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Залиште рис під кришкою

Коли рис увібрав усю воду, вимкніть вогонь і не відкривайте каструлю.

Залиште рис під кришкою щонайменше на 10 хвилин. За цей час він дійде до готовності завдяки парі, а зерна збережуть свою структуру.

Дотримання цих простих правил допоможе приготувати рис із розсипчастою текстурою, без надмірної клейкості та розварених зерен.

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