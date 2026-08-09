Їхав за кермом мотоцикла у 13 років: у Кропивницькому сталася ДТП за участі підлітків

ДТП / © Національна поліція України

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У Кропивницькому сталася ДТП за участю мотоцикла та автомобіля Toyota Land Cruiser. Унаслідок ДТП постраждали двоє неповнолітніх.

Про це повідомляє поліція Кіровоградської області.

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Що відомо про аварію

Аварія сталася ввечері 8 серпня на перехресті вулиць Тараса Карпи та В’ячеслава Чорновола. Близько 21:06 мотоцикл, яким керував 13-річний хлопець, зіткнувся з Toyota Land Cruiser під керуванням 22-річного водія.

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За попередньою інформацією правоохоронців, неповнолітній мотоцикліст допустив зіткнення з легковим автомобілем.

У результаті аварії травми отримали 13-річний водій мотоцикла та його пасажир. Обох постраждалих доправили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, якщо це спричинило тяжке тілесне ушкодження.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії та встановлюють причини зіткнення. Досудове розслідування триває.

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Раніше повідомлялося про смертельну ДТП на Кіровоградщині, яка сталася на трасі М-30 біля Новоархангельська. Унаслідок зіткнення чотирьох транспортних засобів — двох мікроавтобусів, вантажівки та легковика — загинули троє людей, ще троє отримали травми. Двох постраждалих із важкими травмами госпіталізували до лікарні в Умані. Тіло однієї із загиблих рятувальникам довелося деблокувати з понівеченого автомобіля.

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