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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Масова ДТП на автомагістралі — шестеро загиблих, понад 30 поранених

В Італії зіткнулися туристичний автобус, три легковики і фургон. Що саме стало причиною смертельної аварії — невідомо.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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На місці аварії

На місці аварії / © Associated Press

В Італії на автомагістралі сталася масова ДТП — зіткнулися туристичний автобус, три легкові автомобілі та фургон. Загинули шестеро людей, а 34 отримали поранення.

Про це повідомляє Rai News.

Четверо загиблих перебували в автобусі, що здійснював трансфер до водоспаду Марморе: двоє водіїв та двоє пасажирів. Інші двоє загиблих були в фургоні — це туристи, які поверталися з екскурсії.

Троє людей із серйозними травмами були доправлені санітарним літаком і госпіталізовані до лікарні Терні у критичному стані, а ще одного — до лікарні «Джемеллі» в Римі.

Триває розслідування з метою встановлення осіб загиблих. Окрім медичної допомоги постраждалим, тим учасникам події, які не зазнали травм, було надано психологічну підтримку.

Розслідування триває.

Нагадаємо, у польському місті Сехніце водій Audi A4 у стані алкогольного сп’яніння влетів у дерево, перевозячи в салоні та багажнику сімох громадян України. Унаслідок аварії четверо пасажирок опинилися в лікарні, а жінка з багажника дістала тяжкі травми хребта.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
226
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