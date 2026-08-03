На місці аварії / © Associated Press

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В Італії на автомагістралі сталася масова ДТП — зіткнулися туристичний автобус, три легкові автомобілі та фургон. Загинули шестеро людей, а 34 отримали поранення.

Про це повідомляє Rai News.

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Четверо загиблих перебували в автобусі, що здійснював трансфер до водоспаду Марморе: двоє водіїв та двоє пасажирів. Інші двоє загиблих були в фургоні — це туристи, які поверталися з екскурсії.

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Троє людей із серйозними травмами були доправлені санітарним літаком і госпіталізовані до лікарні Терні у критичному стані, а ще одного — до лікарні «Джемеллі» в Римі.

Триває розслідування з метою встановлення осіб загиблих. Окрім медичної допомоги постраждалим, тим учасникам події, які не зазнали травм, було надано психологічну підтримку.

Розслідування триває.

Нагадаємо, у польському місті Сехніце водій Audi A4 у стані алкогольного сп’яніння влетів у дерево, перевозячи в салоні та багажнику сімох громадян України. Унаслідок аварії четверо пасажирок опинилися в лікарні, а жінка з багажника дістала тяжкі травми хребта.

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