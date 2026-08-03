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Масова ДТП на автомагістралі — шестеро загиблих, понад 30 поранених
В Італії зіткнулися туристичний автобус, три легковики і фургон. Що саме стало причиною смертельної аварії — невідомо.
В Італії на автомагістралі сталася масова ДТП — зіткнулися туристичний автобус, три легкові автомобілі та фургон. Загинули шестеро людей, а 34 отримали поранення.
Про це повідомляє Rai News.
Четверо загиблих перебували в автобусі, що здійснював трансфер до водоспаду Марморе: двоє водіїв та двоє пасажирів. Інші двоє загиблих були в фургоні — це туристи, які поверталися з екскурсії.
Троє людей із серйозними травмами були доправлені санітарним літаком і госпіталізовані до лікарні Терні у критичному стані, а ще одного — до лікарні «Джемеллі» в Римі.
Триває розслідування з метою встановлення осіб загиблих. Окрім медичної допомоги постраждалим, тим учасникам події, які не зазнали травм, було надано психологічну підтримку.
Розслідування триває.
Нагадаємо, у польському місті Сехніце водій Audi A4 у стані алкогольного сп’яніння влетів у дерево, перевозячи в салоні та багажнику сімох громадян України. Унаслідок аварії четверо пасажирок опинилися в лікарні, а жінка з багажника дістала тяжкі травми хребта.