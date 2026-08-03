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- Укрaїнa
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У Чернігові прогриміла серія вибухів
Наразі офіційної інформація про руйнування і постраждалих не надходила.
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Російські війська продовжили повітряний терор України. Ворожі дрони атакували Чернігів.
Близько 06:04 для Чернігівського району оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників.
Наразі місцева влада не повідомляла про наслідки ворожої атаки.
Нагадаємо, у Київському районі Харкова російський ударний безпілотник влучив в автозаправну станцію, внаслідок чого спалахнула пожежа.
Крім того, російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, спалахнула пожежа, є загиблі та поранені.
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