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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
323
Час на прочитання
1 хв

У Чернігові прогриміла серія вибухів

Наразі офіційної інформація про руйнування і постраждалих не надходила.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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У місті неспокійно

У місті неспокійно / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська продовжили повітряний терор України. Ворожі дрони атакували Чернігів.

Близько 06:04 для Чернігівського району оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників.

Наразі місцева влада не повідомляла про наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, у Київському районі Харкова російський ударний безпілотник влучив в автозаправну станцію, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Крім того, російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, спалахнула пожежа, є загиблі та поранені.

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Дата публікації
Кількість переглядів
323
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