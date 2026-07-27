Удар по Чернігову забрав життя двох людей: рятувальники завершили ліквідацію наслідків кривавої російської атаки (фото)

Ліквідація наслідків атаки на Чернігів / © ДСНС

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У Чернігові рятувальники завершили ліквідацію наслідків російського удару. Всі пожежі, що виникли після обстрілу, загасили.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За остаточними даними, внаслідок атаки загинули двоє людей. Однією із жертв російського удару стала дев’ятирічна дівчинка.

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Удар по Чернігову забрав життя двох людей: рятувальники завершили ліквідацію наслідків кривавої російської атаки (7 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Ще 25 людей дістали травми. Інформацію про стан постраждалих у ДСНС не уточнили.

До ліквідації наслідків атаки та гасіння пожеж залучали 39 рятувальників і 12 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, Чернігівщина готується до складного опалювального сезону через постійні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру. Голова ОВА В’ячеслав Чаус закликав мешканців бути готовими до найгіршого сценарію, адже область уже зазнала понад сотні ударів по енергооб’єктах. Водночас влада продовжує підготовку до зими та посилює захист критичної інфраструктури.

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