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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
1 хв

Удар по Чернігову забрав життя двох людей: рятувальники завершили ліквідацію наслідків кривавої російської атаки (фото)

Унаслідок російської атаки на Чернігів загинули двоє людей, серед яких дев’ятирічна дівчинка. Ще 25 людей зазнали травм.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Ліквідація наслідків атаки на Чернігів

Ліквідація наслідків атаки на Чернігів / © ДСНС

У Чернігові рятувальники завершили ліквідацію наслідків російського удару. Всі пожежі, що виникли після обстрілу, загасили.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За остаточними даними, внаслідок атаки загинули двоє людей. Однією із жертв російського удару стала дев’ятирічна дівчинка.

Удар по Чернігову забрав життя двох людей: рятувальники завершили ліквідацію наслідків кривавої російської атаки (7 фото)

Атака на Чернігів_6 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Чернігів_7 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Чернігів_5 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Чернігів_4 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Чернігів_2 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Чернігів_1 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Чернігів_3 / © ДСНС

© ДСНС

Ще 25 людей дістали травми. Інформацію про стан постраждалих у ДСНС не уточнили.

До ліквідації наслідків атаки та гасіння пожеж залучали 39 рятувальників і 12 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, Чернігівщина готується до складного опалювального сезону через постійні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру. Голова ОВА В’ячеслав Чаус закликав мешканців бути готовими до найгіршого сценарію, адже область уже зазнала понад сотні ударів по енергооб’єктах. Водночас влада продовжує підготовку до зими та посилює захист критичної інфраструктури.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
142
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