Україну накриють грози та сильні зливи: де погода різко зіпсується

Гроза. / © unsplash.com

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Частину регіонів України у неділю, 26 липня, накриють сильні дощі та грози. Втім, місцями пригріє до +29°.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. У східних областях, місцями у Приазов’ї та Криму будуть короткочасні дощі та грози. На Луганщині та Донеччині — значні дощі. На решті території країни опадів не прогнозують.

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Температура повітря вдень буде від +24° до +29°. У східних областях повітря прогріється до 25° тепла. У Карпатах вдень буде значно прохолодніше — від 17° до 22° тепла.

Прогноз погоди в Україні 26 липня. / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

Протягом дня у Києві та області буде мінлива хмарність. Опади не очікуються. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві вдень стовпчики термометрів покажуть 26-28° тепла. У Київській області температура повітря буде +24-29°.

Як повідомлялося, вогняний шторм охопив Європу. Аномальна спека та тривала посуха спровокували масштабні лісові пожежі у кількох країнах. Через швидке поширення вогню влада Франції, Італії та Іспанії змушена проводити масові евакуації, щоб врятувати сотні тисяч місцевих жителів та туристів.

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