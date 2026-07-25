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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 26 липня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 26 липня?

Місяць розповідає

День, коли минуле втручається в наше життя не просто так: його мета — змусити нас виправити помилки, припущені раніше. Оскільки в цьому разі йдеться про вихідний день, неважко припустити, що вони стосуватимуться особистого життя — стосунків із рідними та коханими людьми.

Місяць рекомендує

День, коли — звісно, на думку зірок — певна доза егоїзму нам не завадить: вихідний — чудовий час, щоб ненадовго забути про інших і подбати про себе. Події з минулого, про які нагадає нам сьогоднішній день, допоможуть розв’язати одне важливе питання: ми з подивом згадаємо, що колись уже опинялися в подібній ситуації, і знайдемо вихід із нинішньої.

Місяць застерігає

Чим би ми не займалися в цей час, зупинятися на досягнутому — а тим паче переривати роботу — не слід, тоді, найімовірніше, її вже не вдасться завершити, і вона буде турбувати нас своєю незавершеністю. Також не можна впадати у відчай, навіть якщо здаватиметься, що все в житті йде шкереберть: необхідно знайти позитивний момент і зосередитися на ньому — так нам, можливо, вдасться переломити перебіг подій.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
99
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