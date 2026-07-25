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Улюблений вид спорту принцеси Кейт: як дружина принца Вільяма підтримує форму
Не секрет, що принцеса Уельська пристрасно любить спорт, і вона ніколи не втрачає нагоди взяти участь у спортивних змаганнях під час своїх офіційних заходів.
Кажуть, що Кейт особливо захоплюється одним видом тренувань, і з огляду на його високу інтенсивність, ймовірно, саме він, принаймні частково, допомагає їй підтримувати таку чудову форму.
Принцеса Уельська — віддана шанувальниця кроссфіту — високоінтенсивного інтервального тренування, яке поєднує в собі силові вправи та загальну фізичну підготовку, пише журнал Ok!.
Під час навчання у Сент-Ендрюському університеті вона також перебувала у хокейному та тенісному клубах. Від того часу, як Кейт стала старшим членом королівської родини, її любов до спорту проявляється також в заступництві різним організаціям, які вона взяла на себе.
Також Кейт та Вільям прищеплюють любов до спорту своїм трьом дітям — принцу Джорджу, принцесі Шарлотті та принцу Луї.