Принцеса Уельська рятувалася від літньої спеки на Вімблдоні за допомогою двох аксесуарів

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

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У суботу Кетрін побувала на жіночому фіналі. Вона одягла розкішний червоний костюм від Roland Mouret з баскою та вирізом на талії, взула туфлі-човники від Gianvito Rossi на підборах, а в руках у неї була невелика мінісумка Tusting, а також портативний вентилятор.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

У неділю Кейт приїхала на чоловічий фінал Вімблдону. Вона обрала для цього виходу оливкову сукню міді від Emilia Wickstead, в руках тримала сумку DeMellier і взула туфлі-човники Ralph Lauren. Також образ принцеси доповнював крислатий капелюх LK Bennett і сонцезахисні окуляри теж від Ralph Lauren, і віяло, яке Кетрін тримала в руках, рятуючись від спеки.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Нагадаємо, таке саме віяло використовувала королева Камілла на Вімблдоні кількома днями раніше, а також принц Джордж - син Кейт та Вільяма.

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