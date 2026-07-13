Ароматний цибулевий суп із грюєром і хрусткими грінками: рецепт французької класики

Як приготувати ароматний цибулевий суп із грюєром і хрусткими грінками / © Credits

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Цибулевий суп давно став символом затишної європейської кухні. Його особливість у тому, що зі звичайної цибулі можна створити страву з глибоким, насиченим смаком. Усе починається з повільного обсмажування, саме карамелізація розкриває природну солодкість цибулі та перетворює простий інгредієнт на справжню гастрономічну основу.

Фудблогер Ерік Лауерта запропонував свою версію цього класичного рецепта, із додаванням грибів портобелло, ароматного бульйону, хрустких грінок і щедрої порції сиру грюєр.

Інгредієнти цибуля 4 шт. печериці портобелло 100 г м’ясний чи овочевий бульйон 1 л хліб для грінок сир грюєр оливкова олія сіль чорний перець сухий орегано

Приготування

Спочатку наріжте цибулю тонкою соломкою, саме таке нарізання допоможе їй рівномірно приготуватися та красиво карамелізуватися. У каструлю налийте оливкову олію та додайте цибулю. Обсмажуйте її на помірному вогні, поки вона не стане м’якою, золотистою та добре карамелізованою. Коли цибуля набуде насиченого смаку та аромату, додайте нарізані печериці портобелло та готуйте все разом ще приблизно 5 хв. Після цього влийте бульйон і залиште суп варитися ще на 10 хв на мінімальному вогні, щоб усі смаки об’єдналися. Поки суп настоюється, приготуйте основу, яка робить цю страву особливою. Наріжте хліб великими кубиками, викладіть його на деко, збризніть оливковою олією, додайте сухий орегано та чорний перець. Відправте в духовку на 5 хв за температури 250°C або залиште до моменту, коли грінки стануть красивими та хрусткими. Натріть сир грюєр і підготуйте його для завершального етапу. Розлийте готовий суп у порційний посуд, зверху викладіть хрусткий хліб і щедро посипте сиром. Знову поставте у духовку приблизно на 5 хв за 250°С, доки грюєр не розплавиться і не утворить апетитну золотисту скоринку. Перед подачею додайте трохи сухого орегано та страва готова.

Цибулевий суп — це приклад того, як мінімум інгредієнтів може створити максимум смаку. Він не потребує складних технік або рідкісних продуктів, але завдяки правильному приготуванню перетворюється на страву ресторанного рівня.

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Це ідеальний варіант для прохолодного вечора, сімейної вечері чи моменту, коли хочеться чогось простого, ароматного та по-справжньому затишного.

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