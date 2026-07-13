Ароматный луковый суп с грюйером и хрустящими гренками: рецепт французской классики

Как приготовить ароматный луковый суп с грюйером и хрустящими гренками / © Credits

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Луковый суп давно стал символом уютной европейской кухни. Его особенность в том, что из обычного лука можно приготовить блюдо с глубоким, насыщенным вкусом. Всё начинается с медленного обжаривания: именно карамелизация раскрывает естественную сладость лука и превращает простой ингредиент в настоящую гастрономическую основу.

Фудблогер Эрик Лауертаспредложил свою версию этого классического рецепта с добавлением грибов портобелло, ароматного бульона, хрустящих гренок и щедрой порции сыра грюйер.

Ингредиенты лук 4 шт. шампиньоны портобелло 100 г мясной или овощной бульон 1 л хлеб для гренков сыр грюйер оливковое масло соль черный перец сухой орегано

Приготовление

Сначала нарежьте лук тонкой соломкой — именно такая нарезка поможет ему равномерно прожариться и красиво карамелизироваться. В кастрюлю налейте оливковое масло и добавьте лук. Обжаривайте его на умеренном огне, пока он не станет мягким, золотистым и хорошо карамелизированным. Когда лук приобретёт насыщенный вкус и аромат, добавьте нарезанные шампиньоны и портобелло и готовьте всё вместе ещё примерно 5 минут. После этого влейте бульон и оставьте суп вариться еще на 10 мин на минимальном огне, чтобы все вкусы соединились. Пока суп настаивается, приготовьте основу, которая делает это блюдо особенным. Нарежьте хлеб крупными кубиками, выложите его на противень, сбрызните оливковым маслом, добавьте сухой орегано и черный перец. Поставьте в духовку на 5 минут при температуре 250 °C или оставьте до тех пор, пока гренки не станут красивыми и хрустящими. Натрите сыр грюйер и подготовьте его для завершающего этапа. Разлейте готовый суп по порционным тарелкам, сверху выложите хрустящий хлеб и щедро посыпьте сыром. Снова поставьте в духовку примерно на 5 минут при 250 °С, пока грюйер не расплавится и не образует аппетитную золотистую корочку. Перед подачей добавьте немного сухого орегано — и блюдо готово.

Луковый суп — это пример того, как минимум ингредиентов может создать максимум вкуса. Он не требует сложных приемов или редких продуктов, но благодаря правильному приготовлению превращается в блюдо ресторанного уровня.

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Это идеальный вариант для прохладного вечера, семейного ужина или того момента, когда хочется чего-то простого, ароматного и по-настоящему уютного.

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