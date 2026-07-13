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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
53
Время на прочтение
1 мин

С золотым чокером на шее и с застежкой на юбке: первая леди Франции продемонстрировала новый образ

Первая леди Франции Брижит Макрон вновь сумела поразить всех в Елисейском дворце.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Брижит Макрон

Брижит Макрон / © Getty Images

Супруга президента Франции появилась на публике во время визита главы Южной Африки Сирила Рамафосы в Париж. Для этого мероприятия она выбрала лаконичное черное платье длины миди, которое подчеркивало фигуру.

Платье имело короткие рукава, элегантный крой и застежку на юбке сзади, что облегчало движения.

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон дополнила свой наряд довольно широким золотым чокером на шее, туфлями на каблуках и черным клатчем. Остальные украшения первой леди были золотыми.

Нестандартным решением для госпожи Макрон стала прическа: она собрала волосы в низкий пучок и украсила его заколкой, хотя обычно носит прически с распущенными волосами.

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Внимание привлек и супруг первой леди, ведь он дополнил классический образ очками-авиаторами.

Брижит и Эмманюэль Макрон / © Getty Images

Брижит и Эмманюэль Макрон / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
53
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