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С золотым чокером на шее и с застежкой на юбке: первая леди Франции продемонстрировала новый образ
Первая леди Франции Брижит Макрон вновь сумела поразить всех в Елисейском дворце.
Супруга президента Франции появилась на публике во время визита главы Южной Африки Сирила Рамафосы в Париж. Для этого мероприятия она выбрала лаконичное черное платье длины миди, которое подчеркивало фигуру.
Платье имело короткие рукава, элегантный крой и застежку на юбке сзади, что облегчало движения.
Брижит Макрон дополнила свой наряд довольно широким золотым чокером на шее, туфлями на каблуках и черным клатчем. Остальные украшения первой леди были золотыми.
Нестандартным решением для госпожи Макрон стала прическа: она собрала волосы в низкий пучок и украсила его заколкой, хотя обычно носит прически с распущенными волосами.
Внимание привлек и супруг первой леди, ведь он дополнил классический образ очками-авиаторами.