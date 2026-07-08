В солнцезащитных очках и бежевом жакете в полоску: Брижит Макрон запечатлели в аэропорту в Турции

Брижит Макрон / © Getty Images

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Супруга президента Франции Эммануэля Макрона — Брижит Макрон— прибыла в аэропорт Эсенбога в Анкаре перед началом 36-го саммита НАТО, который в этом году проходит в столице Турции.

Для перелета Брижит выбрала деловой образ в нежной цветовой гамме. На ней был бежевый жакет оверсайз в тонкую вертикальную полоску с одной пуговицей и узкие бежевые брюки. Под жакет она надела белую рубашку классического кроя, оставив верхние пуговицы расстегнутыми.

Брижит Макрон / © Getty Images

Свой наряд госпожа Макрон дополнила стильными черными солнцезащитными очками прямоугольной формы, лаконичными серьгами-кольцами и металлическим колье из звеньев, которое стало главным акцентом ее образа. На лацкане жакета также можно было заметить небольшую металлическую декоративную деталь.

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Брижит Макрон / © Getty Images

Она надела фирменный светлый парик и нанесла свой любимый макияж смоки айс.

Напомним, Брижит Макрон в пудровой мини-юбке продемонстрировала стройные колени.

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