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В солнцезащитных очках и бежевом жакете в полоску: Брижит Макрон запечатлели в аэропорту в Турции
Первая леди Франции продемонстрировала наряд в своем любимом деловом стиле.
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона — Брижит Макрон— прибыла в аэропорт Эсенбога в Анкаре перед началом 36-го саммита НАТО, который в этом году проходит в столице Турции.
Для перелета Брижит выбрала деловой образ в нежной цветовой гамме. На ней был бежевый жакет оверсайз в тонкую вертикальную полоску с одной пуговицей и узкие бежевые брюки. Под жакет она надела белую рубашку классического кроя, оставив верхние пуговицы расстегнутыми.
Свой наряд госпожа Макрон дополнила стильными черными солнцезащитными очками прямоугольной формы, лаконичными серьгами-кольцами и металлическим колье из звеньев, которое стало главным акцентом ее образа. На лацкане жакета также можно было заметить небольшую металлическую декоративную деталь.
Она надела фирменный светлый парик и нанесла свой любимый макияж смоки айс.
Напомним, Брижит Макрон в пудровой мини-юбке продемонстрировала стройные колени.