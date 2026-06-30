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В белом платье с роскошной вышивкой: Брижит Макрон очаровала элегантным образом на государственном ужине
Первая леди Франции продемонстрировала безупречный вечерний наряд, принимая королевскую чету Таиланда в Елисейском дворце.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон устроили торжественный государственный ужин в Елисейском дворце в Париже в честь официального визита короля Таиланда Маха Вачхиралонгкона и королевы Сутиды. Это первый государственный визит тайского монарха во Францию за более чем 60 лет.
Для официального приема госпожа Макрон выбрала изящный вечерний наряд в светлых тонах. Первая леди появилась в элегантном длинном платье макси прямого силуэта. Рукава и верх наряда были прозрачные и расшиты роскошной цветочной вышивкой из золотых пайеток и бисера.
Образ первая леди дополнили белыми туфлями на шпильках с заостренным носком. Волосы она собрала в элегантную прическу с низким пучком и выпущенными спереди прядями, а также нанесла свой любимый макияж смоки-айс.
Брижит украсила уши драгоценными серьгами с бриллиантами — маленькими белыми и крупными желтыми, на шее у нее были изящные цепочки, а на руках — кольца с бриллиантами.
Эммануэль, как обычно, появился в классическом черном смокинге с белой рубашкой, черным галстуком и белым нагрудным платком-паше. На лице у него были любимые солнцезащитные очки.
На вечере Макроны поприветствовали короля Маха Вачхиралонгкона, королеву Сутидуи их дочь - принцессу Сириваннавари Нариратану, после чего сделали традиционные совместные фотографии на лестнице Елисейского дворца.
Напомним, Брижит Макрон продемонстрировала наряд в пудровом платье и туфлях Louis Vuitton.