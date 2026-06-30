Покушение на Ермолаева в Монако: жена в критическом состоянии, правоохранители раскрыли новые детали дела

Взрыв в Монако. / © Associated Press

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В Монако ужин 29 июня прогремел сильный взрыв в одном из жилых домов. Ранения получил украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его жена Анна и 13-летний сын. Начато расследование.

Об этом сообщило издание Nice-Matin.

По словам генерального прокурора Монако Стефана Тибо, «это не является террористическим нападением».

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«Могу вам сказать, что этот мужчина проживает в Монако свод 2021 года. В Монако не ведется никакого расследования по нему, и что, как нам понятно, он не разыскивается ни одним иностранным органом. Расследование его биографии и обстоятельства нападения продолжаются», — сказал прокурор.

В то же время прокуратура Ниццы начала расследование по фактам преступной группировки, хранения и использования взрывчатых веществ.

Подозреваемый до сих пор находится на свободе. Его активно разыскивают правоохранительные органы. В район, где произошло вероятное покушение, было направлено французских солдат и два вертолета.

Издание «УП» со ссылкой на источники в правоохранительных органах считают, что нападение могли организовать представители преступности и это связано с колл-центрами в Днепре.

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Что известно о пострадавших

Все трое пострадавших живы, они находятся в больнице Ниццы.

Издание отмечает, что женщина, которой взрывом частично оторваны нижние конечности, находится в самом критическом состоянии. Государственный министр Монако Кристоф Мирман в комментарии BFMTV сообщил, что женщина находится в больнице в Ницце. Она находится в критическом состоянии и уже перенесла операцию. До сих пор ее жизни угрожает опасность.

«Я подтверждаю серьезность ее травм, но не могу комментировать точный характер проведенных ей хирургических вмешательств», — заявил он.

13-летнего сына бизнесмена отбросило взрывной волной. У парня его ожоги и ушибы, а в ноге, вероятно, застрял болт от взрывного устройства.

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Состояние самого Ермолаева стабильное. Он получил ожоги и ранения от осколков взрывного устройства.

Взрыв в Монако — что известно

В жилом доме на одной из улиц Монако раздался мощный взрыв вечером 29 июня. Неизвестный мужчина оставил у входа рюкзак со взрывным устройством, после чего скрылся с места происшествия. СМИ сообщили, что все трое пострадавших являются членами одной украинской семьи.

Впоследствии стало известно, что одним из пострадавших является днепровский бизнесмен Вадим Ермолаев. Покушение было совершено на миллиардера, его жену и сына. Все трое находились у входа в здание, когда взорвался рюкзак со взрывчаткой.

Кроме семьи миллиардера, в результате взрыва помощь была оказана еще четырем людям — у некоторых было шоковое состояние и порезы от окон, разбитых взрывом.

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