Гороскоп на 30 июня для всех знаков Зодиака: день хрупкой энергетики

Розы / © ТСН

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Энергии, необходимо для жизни и работы, будет достаточно, тем не менее, ее нужно расходовать экономно, иначе, потратив силы на решение не самых важных вопросов, мы не оставим ее на серьезные дела.

Успешными обещают быть любые дела, но особое внимание необходимо обратить внимание на все, что так или иначе будет касаться интеллектуальной деятельности – научной работы, преподавания и учебы.

Овен

Можно – и нужно – окончательно выяснить отношения с человеком, с которым вы находитесь в состоянии давней и очень обидной ссоры: пора решать, помириться вили имеет смысл поставить в них финальную точку.

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Телец

Самое главное в этот день – сдерживать возможные эмоциональные порывы: велика вероятность того, что найдутся люди, желающие спровоцировать, вас на негативные поступки, не стоит давать им повод для радости.

Близнецы

Энергию, в которой в этот день не будет недостатка, необходимо направить на уход за собственным домом –чем больше глянца на все поверхности вы наведете, тем быстрее наладится ваша жизнь во всех ее сферах.

Рак

Нынешний день может стать пробным в общении с окружающими людьми: ситуации, в которые вы с ними попадете, выведут недоброжелателей на чистую воду, вам останется только понять, как действовать дальше.

Лев

Нельзя поддаваться искушениям, которые могут преследовать вас в течение нынешнего дня: так, если вы решили сесть на диету, нужно, прежде всего, воздержаться от выпечки – уже завтра о своей слабости придется пожалеть.

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Дева

От важного решения в этот день лучше отказаться, даже если близкий человек или непосредственный руководитель будет настаивать на том, чтобы вы его приняли – обязательно попросите время на анализ и раздумье.

Весы

Поставив перед собой цель, идите к ней напрямую, не отвлекаясь на мелочи, которые время от времени могут возникать и требовать к себе внимания, в противном случае рискуете весь день бесполезно топтаться на месте.

Скорпион

Главное для представителей сегодня – соблюдать меру во всем, начиная от питания и заканчивая общением с окружающими людьми: не стоит переходить черту, отделяющую сдержанность от вседозволенности.

Стрелец

День, когда необходимо быть скромнее в запросах, даже если вы имеете полное право на их осуществление: сегодня желательно довольствоваться малым, тогда удастся получить желаемое, а жадность до добра не доведет.

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Козерог

При первой же возможности отправляйтесь на природу: неважно, будет это путешествие к морю или поездка на дачу – главное, смена обстановки и свежий воздух, что в такую жару имеет огромное значение.

Водолей

От деловых и финансовых сделок в это время лучше отказаться: ничего не случится, если вы перенесете их на несколько дней, когда обстоятельства для такого рода деятельности сложатся наиболее благоприятным образом.

Рыбы

Не стоит тратить отпущенную на этот день энергию попусту –постарайтесь сберечь и аккумулировать ее, тогда трудовые – профессиональные и хозяйственные – достижения приятно поразят как, так и ваше начальство.

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