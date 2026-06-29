Отменят ли мобилизацию из-за новых контрактов: майор ВСУ дал четкий ответ

ВСУ

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Новые военные контракты не заменят полностью мобилизацию, ведь без нее не удастся наполнить армию. Однако четкие и понятные условия службы могут мотивировать тех гражданских, которые боятся принудительного призыва, но готовы идти в армию добровольно.

Об этом для «Киев24» заявил политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук.

Кто избегает мобилизации и что может измениться

По его словам, на «радикальных уклоняющих» такие предложения не повлияют, однако для других граждан государство фактически создает возможность выбора между принудительной мобилизацией и добровольной службой с гарантированными выплатами.

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Андрей Ткачук отметил, что избегающих призыва людей нельзя делить под одну линейку. По словам майора, точных цифр нет, однако в розыске находятся около двух миллионов человек.

Он делит их на две группы: радикальные уклоняющие, на которых никакие контракты не подействуют, и обычные. Последние не прячутся по домам, а просто обходят ТЦК из-за нехватки информации, низких выплат или неизвестных сроков службы.

«Очевидно, что на эту категорию лиц сегодня эти контракты повлияют, потому что есть мотивационные факторы, мотивационные составляющие», — подчеркнул Ткачук.

Несмотря на появление новых инструментов привлечения людей, полностью заменить мобилизацию контрактами не удастся.

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«Изменится ли в корне ситуация и мы откажемся от мобилизации? Нет, не изменится. Мобилизация была, есть и будет, и это факт, с которым мы должны смириться и жить. Мобилизация будет существовать. То есть без нее мы войско не наполним», — заявил военный.

Психологический фактор и выбор

С политтехнологической точки зрения, как отмечает Ткачук, новые условия дают гражданскому человеку реальный выбор и снимают ужас неизвестности. Теперь гражданин может выбирать: рисковать до конца быть задержанным на улице и мобилизованным на общих условиях или самостоятельно принять решение.

«Или я пойду сейчас заключу нормальный действующий контракт с критериями, выплатами, сроком службы. То есть человек получает определенный выбор… Избегает ли он, рискует до конца, или все-таки пойдет на какие-то прогнозируемые вещи, которые ему сегодня предлагает государство», — объяснил майор ВСУ.

Он добавил, что благодаря этому рекрутеры в армии получат новые инструменты для приглашения людей на службу. Первые результаты изменений будут заметны в конце года. Как хороший пример, Ткачук вспомнил «дроновые контракты», которые уже прекрасно себя показали.

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Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине официально началась реформа армии. Вместо бумажной бюрократии, неизвестности и принуждения государство предлагает четкие сроки службы, цифровизацию и хорошие деньги. Теперь военным обещают фиксированные контракты, прозрачные выплаты через единую электронную систему, а также особые условия для возвращения ранее самовольно покинувших часть (СЗЧ).

Раньше мы писали, что подписать контракт могут гражданские лица, мобилизованные, а также действующие военнослужащие, в том числе те, кто уже служит по контракту. Среди главных нововведений — четкие сроки службы, зависящие от типа договора и от 6 до 24 месяцев.

Кстати, подробную информацию об условиях новых контрактов и порядке их оформления Минобороны предоставляет по номеру правительственной горячей линии 1519 и на специальном сайте контрактной системы Сил обороны.

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