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- Украина
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Отменят ли мобилизацию из-за новых контрактов: майор ВСУ дал четкий ответ
Новые контракты ВСУ в Украине не заменят мобилизацию полностью, но станут альтернативой части гражданских. Майор ВСУ Андрей Ткачук рассказал, как новые условия службы повлияют на тех, кто обходит ТЦК.
Новые военные контракты не заменят полностью мобилизацию, ведь без нее не удастся наполнить армию. Однако четкие и понятные условия службы могут мотивировать тех гражданских, которые боятся принудительного призыва, но готовы идти в армию добровольно.
Об этом для «Киев24» заявил политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук.
Кто избегает мобилизации и что может измениться
По его словам, на «радикальных уклоняющих» такие предложения не повлияют, однако для других граждан государство фактически создает возможность выбора между принудительной мобилизацией и добровольной службой с гарантированными выплатами.
Андрей Ткачук отметил, что избегающих призыва людей нельзя делить под одну линейку. По словам майора, точных цифр нет, однако в розыске находятся около двух миллионов человек.
Он делит их на две группы: радикальные уклоняющие, на которых никакие контракты не подействуют, и обычные. Последние не прячутся по домам, а просто обходят ТЦК из-за нехватки информации, низких выплат или неизвестных сроков службы.
«Очевидно, что на эту категорию лиц сегодня эти контракты повлияют, потому что есть мотивационные факторы, мотивационные составляющие», — подчеркнул Ткачук.
Несмотря на появление новых инструментов привлечения людей, полностью заменить мобилизацию контрактами не удастся.
«Изменится ли в корне ситуация и мы откажемся от мобилизации? Нет, не изменится. Мобилизация была, есть и будет, и это факт, с которым мы должны смириться и жить. Мобилизация будет существовать. То есть без нее мы войско не наполним», — заявил военный.
Психологический фактор и выбор
С политтехнологической точки зрения, как отмечает Ткачук, новые условия дают гражданскому человеку реальный выбор и снимают ужас неизвестности. Теперь гражданин может выбирать: рисковать до конца быть задержанным на улице и мобилизованным на общих условиях или самостоятельно принять решение.
«Или я пойду сейчас заключу нормальный действующий контракт с критериями, выплатами, сроком службы. То есть человек получает определенный выбор… Избегает ли он, рискует до конца, или все-таки пойдет на какие-то прогнозируемые вещи, которые ему сегодня предлагает государство», — объяснил майор ВСУ.
Он добавил, что благодаря этому рекрутеры в армии получат новые инструменты для приглашения людей на службу. Первые результаты изменений будут заметны в конце года. Как хороший пример, Ткачук вспомнил «дроновые контракты», которые уже прекрасно себя показали.
Мобилизация в Украине — последние новости
Напомним, в Украине официально началась реформа армии. Вместо бумажной бюрократии, неизвестности и принуждения государство предлагает четкие сроки службы, цифровизацию и хорошие деньги. Теперь военным обещают фиксированные контракты, прозрачные выплаты через единую электронную систему, а также особые условия для возвращения ранее самовольно покинувших часть (СЗЧ).
Раньше мы писали, что подписать контракт могут гражданские лица, мобилизованные, а также действующие военнослужащие, в том числе те, кто уже служит по контракту. Среди главных нововведений — четкие сроки службы, зависящие от типа договора и от 6 до 24 месяцев.
Кстати, подробную информацию об условиях новых контрактов и порядке их оформления Минобороны предоставляет по номеру правительственной горячей линии 1519 и на специальном сайте контрактной системы Сил обороны.