Светлана Тарабарова шокировала суммой долга за собственный дом и удивила, почему платит за его аренду

Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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Украинская певица Светлана Табарова удивила, почему платит за аренду собственного дома, и шокировала суммой долга.

У знаменитости есть жилье, расположенное под Киевом. Дом был приобретен в кредит. Когда началась полномасштабная война, Светлане Тарабаровой было просто нечем платить. Певица даже собиралась продать дом. Однако артистка все же приняла решение оставить его. В интервью Славе Демину певица объяснила, что не нашлось покупателей, поэтому они с мужем продолжили выплачивать кредит. Знаменитость признается, что сумма до сих пор остается немалой — чуть меньше 100 тысяч долларов.

«Во-первых, никто его не купил. Во-вторых, мы поняли, что мы не можем. Мы очень любим это место, здесь родилась наша семья. Долг мы все еще выплачиваем. К сожалению, нам так и не удалось его закрыть. Много осталось еще — немного меньше 100 тысяч долларов. Он висит, давит, а я вообще не тот человек, который любит долги, я их ненавижу», — призналась знаменитость.

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Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Кстати, артистка не только отдает кредит. Исполнительница говорит, что она дополнительно платит за аренду. По словам певицы, они с мужем не могли выполнять финансовые обязательства, поэтому таким образом отдают процент. Сколько Светлана Тарабарова платит ежемесячно — она не раскрыла, но заверила, что меньше трех тысяч долларов.

«Мы платим аренду собственного дома и выплачиваем долг. Это нормально! Мы сами предложили так поступить, потому что мы перед человеком не выполнили свои обязательства. Слава Богу, нам пошли навстречу, никто нас не выгонял из дома, как это могло бы быть в других вариантах. В месяц платим менее трех тысяч долларов. Это просто как процент», — добавила артистка.

Напомним, недавно Светлана Тарабарова восхитила фото с мужем и сразу тремя детьми. Семья знаменитости побывала на важном празднике.

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