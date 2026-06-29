Что Путин и Лукашенко решили относительно войны в Украине: Песков раскрыл закулисье разговора

Лукашенко и Путин / © Associated Press

Реклама

В Кремле рассказали, что во время переговоров на Валдае российский президент Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси, конечно, обсуждали ситуацию в Украине.

Об этом сказал спикер Путина Дмитрий Песков в разговоре с российскими пропагандистскими СМИ.

«Конечно, тема Украины фигурировала в повестке дня неформального общения, которое состоялось в пятницу и субботу в Валдае», — сказал он.

Реклама

Кроме того, в Кремле уверенно заявили, что цели СВО будут достигнуты. Песков нарисовал «хорошую динамику» на фронте, которая вроде бы «внушает уверенность в том, что цели „СВО“ будут достигнуты».

Также рупор Кремля обвинил Украину в провокациях по Беларуси.

«Путин и Лукашенко также обсуждали стратегические вопросы, в частности, региональную безопасность и попытки провокаций в отношении Беларуси», — гневно заявил.

Однако Песков отказался отвечать на вопрос, является ли Лукашенко каналом связи между Украиной и Россией, учитывая, что недавно в Минске состоялась встреча с представителем Зеленского.

Реклама

«Чтобы эти каналы работали и функционировали, они должны оставаться в тени. Они должны оставаться непубличными», — прокомментировал он.

Переговоры Путина и Лукашенко — что известно

Лукашенко в пятницу, 26 июня, прилетел в резиденцию президента России Владимира Путина на Валдае для переговоров, чтобы обсудить ключевые вопросы двух стран. По данным The Moscow Times, встреча двух диктаторов была в крайне напряженном контексте.

А политолог Вадим Денисенко обратил внимание, что находившиеся без камер двухдневные переговоры отметились абсолютной информационной тишиной и показательным отсутствием традиционных совместных заявлений и фотографий. По его мнению, Лукашенко мог отказать Путину в использовании своей территории для нового российского наступления на Украину.

Новости партнеров