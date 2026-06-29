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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Как спасти огурцы в жару: когда поливать, чем подкормить, как защитить от болезней и вредителей

Как защитить огурцы в жару — чем подкормить, как спасти от болезней и вредителей, как поливать

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Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Уход за огурцами в жару

Уход за огурцами в жару

Жаркая летняя погода с температурой выше +30°C или даже +40°C является серьезным испытанием для овощей. Особенно сильно от экстремального тепла страдают огурцы, требующие особого подхода к поливу, защите от вредителей и питанию.

Чтобы сохранить урожай и помочь растениям пережить температурный стресс, необходимо соблюдать несколько важных правил ухода.

Как защитить огурцы от паутинного клеща и трипсов: правила профилактики

Сухая и жаркая погода — это идеальные условия для быстрого размножения опасных вредителей, в том числе паутинного клеща и трипсов. При температуре выше +30°C новое поколение клещей вылупляется из яиц и становится способным откладывать следующее потомство всего за 3–4 дня.

Даже если листья огурцов выглядят чистыми, профилактическую обработку следует провести обязательно. Бороться с массовым поражением гораздо труднее, чем предупредить его.

Для обработки эксперты советуют использовать эффективные биологические средства, такие как фитоверм или актоцит. У них короткий срок ожидания — собирать и потреблять огурцы можно уже через два дня после опрыскивания. Если листья растения уже начали скручиваться из-за деятельности клеща, лучше применить актоцит.

Ни один из этих биопрепаратов не уничтожает яйца вредителя, поскольку они защищены плотной оболочкой. Поэтому ровно через 5 дней после первого опрыскивания необходимо провести повторную обработку. Если опоздать хотя бы на день, цикл развития клеща замкнётся, и он снова начнет уничтожать плантацию.

Регулярный сбор урожая

В период жары нельзя допускать перерастания огурцов. Своевременное снятие созревших плодов стимулирует растение к активному формированию новых завязей. Кроме того, взрослые огурцы, слишком долго остающиеся на кнутах, забирают у куста дефицитную влагу и питательные вещества, которые сейчас необходимы для выживания всего растения.

Правильный полив огурцов в жару

Огурцы очень чувствительны к режиму увлажнения. Неправильный полив во время жары может быстро погубить корневую систему.

  • Поливать огурцы в жаркие дни лучше почаще, но меньшими порциями. Это позволит избежать пересыхания земли и в то же время не зальет корни. Чрезмерное количество воды вытесняет из почвы кислород. Корни перестают дышать, слабеют и частично отмирают. В результате возникает парадоксальная ситуация: земля вокруг влажная, а куст все равно увядает, потому что поврежденный корень не способен впитывать воду.

  • Вода для полива должна быть теплой (не менее +20…22°C). Процедуру проводят исключительно ранним утром или вечером после 18:00. Дневной полив приводит только к мгновенному испарению влаги и вредит растениям. Идеальным решением для таких условий капельный полив.

Мульчирование и затенение грядок с огурцами

Защитить землю от перегрева, а листья от обжигающих солнечных лучей помогают проверенные агротехнические приемы.

  • Покрытие грунта соломой, скошенной травой или подсушенной крапивой прекрасно удерживает влагу. Кстати, мульча из свежей жалкой крапивы помогает дополнительно защитить грядку от улиток, избегающих контакта с этим растением.

  • Использование специальной сетки серого или зеленого цвета снижает температуру на грядке на 5–10°C и создает мягкий микроклимат. Оптимальный уровень затенения огурцов составляет 40–45%. Если взять более плотную сетку, плети начнут вытягиваться от дефицита света, а количество плодов резко уменьшится.

Подкормка огурцов в жару

В жару более +30…35°C корневая система растений работает очень слабо, поэтому большинство питательных веществ лучше вносить путем опрыскивания по листу.

Калий жизненно необходим во время цветения и плодоношения. Острый дефицит этого элемента проявляется сухой желтенькой каймой на листьях (краевой ожог), после чего плоды начинают закручиваться и деформироваться.

  • Для подкормки огурцов калием можно использовать древесную золу. Он подходит для слабокислых почв (на щелочных почвах его не используют). Стакан пепла настаивают в 10 литрах воды в течение 1–2 суток и выливают по 1 литру под куст на предварительно увлажненную землю.

  • Можно использовать минеральные удобрения, например монофосфат калия или сульфат калия. Для корневого внесения берут 15 граммов на 10 литров воды, а для более эффективного опрыскивания по листу — 10 граммов на 10 литров воды.

Антистрессовая поддержка огурцов в жару

Кальций и бор защищают завязи от осыпания и помогают кустам выдерживать высокие температуры. Удобно использовать комплексный препарат Брексил кальций (он уже содержит бор) для листовой обработки. Его вносят через 3–5 дней после калийной подкормки. Такой препарат можно сочетать в одной баковой смеси вместе с защитным биопрепаратом Фитоверм.

Когда температура приближается к отметке +40°C, поддержать иммунитет огурцов помогут обработке антистрессантами: Эпин, Циркон, Мегафол или Янтарная кислота (2 грамма на 10 литров воды, предварительно растворив в теплой воде).

Для профилактики болезней и легкой подкормки используют раствор 1 литра сыворотки и 20 капель йода на 9 литров воды. Опрыскивание проводят по листу чередуя с биофунгицидами (например, фитоспорин или триходермин).

Во время сильной жары строго-настрого запрещено подкармливать огурцы концентрированными органическими настоями — травой-бродилкой, куриным пометом или коровяком. В перегретой земле такая органика начинает активно бродить с выделением агрессивных газов, что приводит к ожогам корней и мгновенному увяданию куста. Применение азотных органических удобрений следует отложить до того момента, когда температура воздуха упадет ниже +25°C.

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