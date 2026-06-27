Что звезды нам пророчат: гороскоп на 29 июня по 5 июля 2026

Гороскоп на 29 июня по 5 июля 2026 / © ТСН

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С вечера 28 июня Марс начинает движение по Близнецам, и общий ритм жизни заметно ускоряется. Возрастает количество новостей, встреч, переговоров, поездок, обсуждений и неожиданных контактов. То, что ещё недавно казалось отдалённой перспективой, может потребовать немедленного решения уже в ближайшие дни, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Одновременно происходит одно из главных событий года — 30 июня в 08:52 Юпитер входит в знак Льва, открывая новый двенадцатилетний цикл, связанный с лидерством, творчеством, самореализацией, публичностью и стремлением заявить о себе.

Однако переход в новый цикл происходит на фоне полнолуния в Козероге 30 июня в 02:57 происходит полнолуние в 9° Козерога, а значит, прежде чем двигаться вперёд, необходимо подвести итоги. Особенно остро могут проявиться вопросы карьеры, профессионального статуса, ответственности, финансовой стабильности и долгосрочных целей.

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Напряжёнными могут оказаться 2 и 3 июля, когда Марс образует аспект соединения с Ураном в знаке Близнецы. В эти дни возрастает вероятность резких новостей, неожиданных заявлений, технических сбоев, перемен в планах, отменённых встреч и внезапных поворотов событий. Повышается нервозность, усиливается стремление действовать быстро, не всегда успевая оценить последствия своих поступков.

На мировом уровне это время способно принести громкие заявления политиков, неожиданные информационные поводы, активизацию международной повестки, изменения в вопросах технологий, связи, транспорта и средств массовой информации.

4 и 5 июля в небе формируется «бисекстиль»: гармоничная конфигурация между Марсом, Нептуном и ретроградным Плутоном. Бисекстиль — аспект потока. После резких поворотов появляется возможность увидеть более широкую картину происходящего. Возникают неожиданные решения старых проблем, приходят полезные люди. Поэтому важно не цепляться за то, что исчерпало себя, и одновременно внимательно относиться к возможностям, которые появляются сейчас.

Овен

Марс в Близнецах делает вас более мобильными, разговорчивыми и включёнными в переговоры. Полнолуние 30 июня поднимает вопросы карьеры и статуса — придётся подвести итоги и принять решение, которое давно назревало. Возможны резкие новости, связанные с документами, поездками, техникой. К концу недели открываются неожиданные люди, появляются полезные контакты, быстро решаются старые задачи.

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Телец

Полнолуние 30 июня высвечивает тему финансов, долгов, обязательств и долгосрочных планов. Марс в Близнецах переключает внимание на заработки и практические вопросы. Возможны неожиданные траты или резкие изменения в финансовых договорённостях. Но также есть шанс найти новые источники дохода или решить старую материальную проблему. Не цепляйтесь за старые схемы — новые работают лучше.

Близнецы

Марс в вашем знаке с самого первого дня недели — мощный импульс. Информационное поле вокруг вас значительно уплотняется. Энергии много, скорость высокая, но 2 — 3 июля возможны резкие развороты, отмены, неожиданные решения. Полнолуние 30 июня поднимает тему доверия, границ и финансов партнёра. 4 и 5 июля — дни, когда вы можете получить поддержку, помощь, предложение, которое меняет ситуацию.

Рак

Полнолуние 30 июня — важная точка в отношениях: завершение цикла, подведение итогов, решение, которое нельзя откладывать. Марс в Близнецах активирует скрытые процессы, внутренние переживания, старые страхи. В середине недели возможны неожиданные новости от партнёров или коллег. 4 и 5 июля — мягкое выравнивание: приходит ясность, появляются союзники. Не реагируйте на провокации — их будет много в течение недели.

Лев

Юпитер входит в ваш знак и запускает новый двенадцатилетний цикл, связанный с ростом, расширением возможностей и усилением личной роли. Это мощное обновление, но оно происходит на фоне процессов, которые требуют завершить старые обязательства и отпустить то, что больше не работает. Энергия разворачивается постепенно, и чем спокойнее вы будете входить в новый этап, тем устойчивее окажутся результаты.

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Дева

В ближайшее время могут появляться неожиданные новости от друзей, команд или людей, с которыми вы связаны общими проектами. Социальная сфера становится более активной, и многое меняется быстрее, чем вы ожидали. После первых всплесков событий в начале недели приходит более мягкая, гармоничная волна. Она приносит предложения, которые могут стать частью нового цикла.

Весы

Марс в Близнецах образует гармоничный аспект к вашему Солнцу и активирует карьеру, задачи, дедлайны. Полнолуние 30 июня поднимает тему творчества, детей, самореализации. Приходит понимание, как совместить личное и профессиональное. 2 и 3 июля возможны резкие изменения в рабочих планах. Но также можно решить сложный рабочий вопрос или получить поддержку от руководства.

Скорпион

Период усиливает внимание к финансовым вопросам, совместным ресурсам и темам, которые требуют честных договорённостей. Возникает необходимость разбираться в деталях, уточнять условия, пересматривать старые соглашения и наводить порядок там, где накопилось слишком много недосказанности. Ситуации могут разворачиваться неожиданно, и то, что казалось стабильным, требует пересмотра.

Стрелец

Возникает необходимость обсуждать то, что раньше обходили стороной, и выстраивать новые правила взаимодействия. Это время, когда многое зависит от того, насколько вы готовы слушать, а не только говорить. Параллельно обостряется тема личных ресурсов и самооценки. Вы яснее видите, что отдаёте другим и что получаете взамен. Это может вызвать внутреннее напряжение, но именно оно помогает понять, где вы перегибаете, а где, наоборот, недооцениваете себя.

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Козерог

Это время внутренней ревизии, когда вы оцениваете свои достижения, решения и направление движения. Одновременно активизируются рабочие задачи, здоровье и повседневные обязанности. График становится плотнее, появляются новые требования, и важно сохранять гибкость, чтобы не перегружать себя. Приходит возможность увидеть новое решение старой проблемы — то, что долго не поддавалось, вдруг начинает выстраиваться.

Водолей

Внутренний импульс становится сильнее, и вы чувствуете, что готовы менять привычные схемы. Это хорошее время для проектов, которые требуют вдохновения, нестандартного подхода и смелости. Старые обязательства, незакрытые задачи или проекты, потерявшие актуальность, требуют финальной точки. После резких новостей или неожиданных поворотов приходит гармоничная волна: появляются союзники, вдохновение, новые направления.

Рыбы

Такой период помогает увидеть, какие союзы действительно работают, а какие держались только по инерции. Он же открывает пространство для новых идей и людей, которые могут стать частью вашего будущего пути. Друзья, коллективы и планы на будущее выходят на первый план. Вы яснее понимаете, с кем хотите двигаться дальше, какие связи поддерживают вас, а какие цели уже не совпадают с вашим внутренним состоянием.

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