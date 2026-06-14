Кореянка. / © pixabay.com

Реклама

В Корее уход за кожей — это практически религия. Первая заповедь не подлежит обсуждению — кореянки всегда защищают свою кожу от солнца — которое является виновником 80% преждевременного старения кожи.

Как правильно выбрать солнцезащитный крем и какие корейские средства наиболее популярны, рассказали эксперты beauty-эксперты Vogue España.

Вообще солнцезащитным кремом следует пользоваться 365 дней в году, ведь даже в самое холодное время, зимой, солнце может повлечь за собой преждевременное старение, появление морщин и возрастных пятен.

Реклама

Украинки, как барышни из других стран мира, благодаря усилиям дерматологов, фармацевтов, косметологов все больше усваивают эту максиму, так хорошо понятную женщинам в Южной Корее.

Солнцезащитный крем для лица очень важен и совершенно необходим для ежедневного ухода. Хотя средство следует наносить на все тело, но лицо — это участок, который требует наибольшего внимания, потому что сильнее всего подвергается воздействию солнца каждый день. Поэтому нанесение этого ухода должно быть обязательной частью вашего ухода за кожей.

«Солнце приводит к высыханию кожи. Тогда сальные железы начинают производить больше кожного сала, чтобы компенсировать это. Избыток кожного сала является основной причиной расширенных пор», — объяснила основательница центра медицинской эстетики Inout Элизабет Альварес.

Как выбрать лучший солнцезащитный крем

Прежде всего следует обратить внимание на состав уходовой косметики, потому что именно они будут определять эффективность и безопасность крема. Хорошее и качественное средство должно содержать солнцезащитные средства с высоким SPF, увлажняющими компонентами, восстановительными ингредиентами или антиоксидантами. Желательно полностью избегать вариантов, содержащих много духов или спирта.

Реклама

Важен фактор защиты от солнца (SPF). Следует учитывать его числовое значение, потому что именно оно указывает на уровень защиты от солнца. Наиболее рекомендованный крем из SPF не менее 30. Впрочем, следует учитывать и другие факторы — время суток, тип кожи, возраст и местность, где вы находитесь.

Солнцезащитный крем должен иметь широкий спектр защиты, охватывая как UVA, так и UVB-лучи — это типы ультрафиолетового излучения солнца, отличающиеся длиной волны и воздействием на организм.

UVB — действуют преимущественно на эпидермис (верхний слой кожи). Отвечают за загар и являются главной причиной солнечных ожогов.

UVA-лучи проникают глубоко в дерму (средний слой кожи). Они не вызывают ожогов, но разрушают коллагеновые волокна, тесно связанные с преждевременным старением и солнечными пятнами.

Поэтому выбирать солнцезащитный крем широкого спектра действия, способного защищать от обоих типов излучения.

Напомним, мы писали о том, что на самом деле происходит с кожей под солнцем . Ведь даже «легкий бронзовый тон» не безопасен и как ультрафиолет влияет на старение и риск рака кожи.

Реклама

Новости партнеров