Движение на пункте "Шегини-Медика": что следует учесть путешественникам

© Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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С понедельника, 15 июня, на пункте пропуска "Шегини-Медика" возможны задержки в оформлении автобусов из-за начала ремонтных работ на польской стороне. Ориентировочно пропускная способность может снизиться до 8 автобусов за 12 часов.

Об этом сообщает «Общественное».

Как сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы, работы будут проводить на полосах движения для автобусов на въезд в Польшу и выезд из Украины. При этом автобусное сообщение не будет останавливать, однако время ожидания может возрасти.

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«В этой связи прогнозируется снижение общей пропускной способности автобусного направления», — говорится в сообщении.

Пограничники призывают путешественников учитывать ситуацию при планировании поездок и по возможности выбирать другие менее загруженные пункты пропуска.

Ранее пункт пропуска "Шегини-Медика" на границе с Польшей не будут закрывать для автобусов, несмотря на запланированные ремонтные работы на польской стороне. После переговоров Украина и Польша договорились сохранить движение. Ранее рассматривалось полное закрытие пункта на длительный период, но стороны достигли компромисса. Принятое решение позволит сохранить стабильное пассажирское сообщение между странами.

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