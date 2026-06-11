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- Украина
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Ремонт на границе с Польшей: как будет работать пункт "Шегини — Медика" — окончательное решение
Пункт пропуска «Шегини — Медика», который польская сторона должна была полностью закрыть для автобусов на полтора года уже с 15 июня 2026 года, все же будет работать — но только для автобусов.
Пассажирские и международные автомобильные перевозчики могут выдохнуть: один из самых популярных пунктов пропуска на украинско-польской границе «Шегини — Медика» летом будет работать без ограничений для автобусов. Украине и Польше удалось найти компромисс относительно планируемого масштабного ремонта.
Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.
Кулеба подтвердил, что Польша действительно намеревалась временно приостановить оформление автобусов на въезд в Польшу из-за ремонтных работ.
После переговоров была достигнута договоренность: автобусное движение через пункт пропуска «Шегини — Медика» не будет остановлено в течение летнего сезона даже во время проведения ремонтных работ.
«Это позволит сохранить стабильное транспортное сообщение между Украиной и Польшей для пассажиров и международных перевозчиков», — заверил Кулеба.
Напомним, что Польша хотела почти на полтора года закрыть пункт пропуска «Шегини — Медика» — с 15 июня 2026-го по ноябрь 2027 года.