Instagram показывает, где вы сейчас: новая функция вызвала панику среди пользователей

Телефон / © Pexels

Реклама

В сети ширится возмущение украинцев из-за новой функции Map от Instagram, которая фактически открыла точные адреса пользователей. Люди обеспокоены тем, что после обновления приложения доступ к геолокации у многих включен автоматически.

ТСН.ua собрал все подробности.

Что известно о новой функции Map от Instagram?

Недавно Instagram появилась новая функция Map, или еще Карта Instagram. Она позволяет делиться своей геолокацией с друзьями, просматривать контент (Stories, Reels) на основе мест, находить заведения рядом и оставлять заметки. Функция работает как Snap Map в Snapchat.

Реклама

Эту карту разместили на самом верху в Direct, сделав ее продолжением обычных текстовых статусов. Нововведение работает по двум совершенно противоположным сценариям:

Добровольный маркер: вы сами выбираете, какую локацию прикрепить к сторозам или риллсам. Автоматический шпион: наиболее резонансная функция, заставляющая Instagram обновлять ваше местоположение для друзей каждый раз, когда вы открываете приложение. При этом вам даже не нужно ничего поститься.

Главная ловушка обновления — фактор внезапности. Если вовремя не зайти в настройки и не заблокировать доступ, точная геолокация откроется для всех, с кем у вас есть взаимная подписка. К счастью, эта функция работает только когда пользователь сам ее включает. Однако из-за обновления многих людей функция могла включиться автоматически.

Новая функция в Инстаграмме. Фото: Мифология.

Реакция украинцев на функцию Map в Instagram

Украинцы возмущенно отреагировали на такие нововведения компании. В стране, где идет война, а многие имеют друзей-военных в зоне боевых действий, вполне ожидаемо, что мало кто из пользователей согласится включить эту функцию.

Сообщение в соцсети.

Украинские пользователи призывают срочно проверять настройки конфиденциальности. Ведь иногда Instagram может отображать местонахождение человека с точностью до дома, что упрощает работу сталкерам, агентам РФ и нарушает конфиденциальность.

Реклама

Сообщение в соцсети

Сообщение в соцсети

Как отключить геолокацию для Instagram?

Для безопасности личных данных пользователям рекомендуется проверить настройки конфиденциальности в своих смартфонах. Чтобы ограничить передачу геоданных, необходимо перейти в общие настройки телефона, выбрать приложение Instagram, зайти в раздел «Геолокация» и изменить режим на «Никогда» или выключить переключатель «Точное местоположение».

Сообщение в соцсети

Сообщение в соцсети

Напомним, компания Apple фактически завершает многолетнюю эпоху Intel в своей линейке компьютеров, что приводит к прекращению поддержки ряда популярных устройств.

Новости партнеров