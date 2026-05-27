Apple готовит AirPods с камерами и ИИ: как выглядят наушники, та как проходит тестирование (фото)

Apple разрабатывает умные AirPods из ИИ Фото иллюстративное / © Pexels

Компания Apple вышла на завершающий этап разработки новых AirPods со встроенными камерами, что может стать первым носимым устройством компании, созданным специально для эпохи искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.

По данным издания, у прототипов наушников уже есть почти финальный дизайн и функционал и проходят активное тестирование внутри компании.

Камеры в AirPods станут «глазами» Siri

Новые AirPods получат камеры в обоих наушниках, которые будут работать как глаза для голосового помощника Siri. Они не предназначены для фото или видеосъемки, а будут использоваться для сбора визуальной информации об окружающем пространстве.

Система сможет анализировать объекты перед пользователем и отвечать на вопросы. К примеру, человек сможет привести взгляд на продукты и спросить, что приготовить на ужин.

Фактически это будет аналогом функций визуального ИИ вроде ChatGPT или Visual Intelligence на iPhone.

Apple делает ставку на ШИ-устройства

В Bloomberg отмечают, что Apple рассматривает новые AirPods как важный шаг в борьбе за рынок AI-гаджетов, где конкурирует с OpenAI, Meta и другими технологическими гигантами.

Наушники уже перешли к стадии DVT (Design Validation Testing) — финальному этапу проверки дизайна перед запуском пробного массового производства.

Первоначально Apple планировала выпустить устройство еще в первой половине 2026 года, однако запуск перенесли из-за задержек с обновленной версией Siri. Теперь новый голосовой помощник ожидается в сентябре.

Что еще смогут новые AirPods

По информации источников, Apple тестирует и другие сценарии использования:

напоминание на основе того, что «видят» камеры;

улучшенную навигацию с ориентацией на объекты вокруг;

голосовые подсказки с конкретными ориентирами при движении.

При этом компания пытается учесть вопросы конфиденциальности. В наушниках будет специальный LED-индикатор, который будет светиться при передаче визуальных данных в облачные сервисы.

Apple готовит волну новых гаджетов

Кроме AirPods с камерами, Apple работает над умными очками, AI-устройствами для дома и другими гаджетами нового поколения.

Будущий глава компании Джон Тернус, который заменит Тима Кука в должности CEO от 1 сентября, уже заявил сотрудникам, что Apple «опять готовится изменить мир».

По данным Bloomberg, компания одновременно разрабатывает около десяти крупных новых продуктов, среди которых складывающийся iPhone, MacBook с сенсорным экраном и AI-устройства для «умного дома».

