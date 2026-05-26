Украинцам в Польше упростили получение водительских прав: что изменилось
Украинцам в Польше упростили сдачу экзамена на водительские права. Во многих городах теоретическую часть теперь можно пройти по-украински, тогда как на практическом экзамене разрешено пользоваться услугами переводчика.
Украинцы, проживающие в Польше, получили больше возможностей для сдачи экзамена на водительские права. В ряде польских городов теоретический экзамен теперь можно проходить на украинском языке.
Об этом сообщает портал InPoland.
Украинский язык уже доступен для теоретического экзамена во многих городах страны. Такую опцию ввели в Варшаве, Кракове, Люблине, Гданьске, Белостоке, Тарнове, Ольштыне и ряде других городов.
В то же время практический экзамен по-прежнему проводится на польском языке. Однако кандидаты могут воспользоваться помощью переводчика.
Чтобы получить водительское удостоверение в Польше, иностранец должен отвечать нескольким требованиям. В частности, нужно достичь необходимого возраста для соответствующей категории прав и подтвердить проживание на территории Польши не менее 185 дней.
Также нужно подготовить пакет документов. В него входят заявление, медицинская справка, фотография, удостоверяющий личность документ, подтверждение места жительства, а при необходимости — дополнительные справки или согласие родителей для несовершеннолетних.
Оформление водительского удостоверения происходит через систему профиля кандидата на водителя – PKK. Для получения номера PKK нужно пройти медицинское освидетельствование, подать документы в соответствующий орган по месту жительства и дождаться регистрации профиля.
После этого кандидат может записаться в автошколу или самостоятельно подготовиться к теоретическому экзамену, проходя только практические занятия по вождению.
После успешной сдачи теоретического и практического экзаменов нужно уплатить сбор за выдачу водительского удостоверения. Его размер составляет 100 злотых. Обычно документ производится в течение девяти рабочих дней, однако в случае дополнительных проверок процедура может длиться дольше.
Проверить статус изготовления удостоверения можно через систему info-car.pl.
Правила для украинцев в Польше — последние новости
Польша продлила временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2027 года. Это дает украинцам больше времени для легального проживания и работы в стране, однако после завершения действия специального статуса им придется оформлять другие документы для пребывания, в частности, карту избитую.
Пока украинцы со статусом UKR могут жить и работать в Польше без дополнительных разрешений. В то же время, после завершения временной защиты этот статус не будет автоматически продлен.
Кроме того, в Польше изменяются правила получения помощи 800+ для украинских семей с детьми. С июня 2026 для сохранения выплат украинцы должны легально работать и платить налоги в Польше. По новым условиям, часть заявителей может потерять право на помощь.