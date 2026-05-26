- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 426
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ вгатила по жилому сектору одного из городов: есть раненые, вспыхнули пожары
Спасатели работали в условиях угрозы повторных атак и ликвидировали все очаги горения.
В городе Ромны Сумской области в результате российских ударов пострадали три человека.
Об этом пишет ГСЧС Украины.
Под прицелом неприятеля оказались жилищный сектор и объект инфраструктуры.
Из-за угроз повторных атак спасатели временно приостанавливали работы и отходили в безопасное место.
В настоящее время все очаги горения ликвидированы.
Россия атакует мирные города Украины — последние новости
Напомним, ночью против 26 мая Россия атаковала Украину ударными БПЛА. В нескольких областях фиксировали беспилотники. В частности, россияне атаковали Одессу и Харьков.
В Одессе погиб один человек. Кроме того, в результате удара трое травмированы.