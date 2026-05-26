РФ вгатила по жилому сектору одного из городов: есть раненые, вспыхнули пожары

Спасатели работали в условиях угрозы повторных атак и ликвидировали все очаги горения.

Дарья Щербак
Атака на Сумщину

В городе Ромны Сумской области в результате российских ударов пострадали три человека.

Об этом пишет ГСЧС Украины.

Под прицелом неприятеля оказались жилищный сектор и объект инфраструктуры.

Обстрел суммы

Из-за угроз повторных атак спасатели временно приостанавливали работы и отходили в безопасное место.

В настоящее время все очаги горения ликвидированы.

Обстрел Сумщины

Россия атакует мирные города Украины — последние новости

Напомним, ночью против 26 мая Россия атаковала Украину ударными БПЛА. В нескольких областях фиксировали беспилотники. В частности, россияне атаковали Одессу и Харьков.

В Одессе погиб один человек. Кроме того, в результате удара трое травмированы.

