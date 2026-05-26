Россия атаковала Одессу: есть погибший и пострадавшие

Российские захватчики атаковали Одессу, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщает Одесская городская военная администрация.

«Врачи боролись за последнее, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате удара пострадали еще три человека.

В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Также из-за взрывной волны повреждены окна в учебном заведении и близлежащих жилых домах.

На месте атаки работают экстренные и коммунальные службы.

