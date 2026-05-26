Европейские союзники Соединенных Штатов постепенно начинают дистанцироваться от Вашингтона по возвращении Дональда Трампа в Белый дом.

Об этом говорится в материале Foreign Policy.

Авторы статьи отмечают, что после победы Трампа на выборах 2024 года европейские лидеры поначалу пытались приспособиться к новому стилю американской политики.

В частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер одним из первых посетил Белый дом и предложил Трампу второй государственный визит от имени британского короля.

Также лояльность президенту США демонстрировал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Впрочем, впоследствии в Европе стали все больше сомневаться в надежности США как стратегического партнера.

В статье напоминают о решении Вашингтона сократить военное присутствие в Германии, введение тарифов против союзников и регулярную критику европейских лидеров со стороны Трампа.

Несмотря на это европейские страны продолжали увеличивать оборонные расходы, компенсировали часть американской помощи Украине и предоставляли инфраструктуру для операций США на Ближнем Востоке.

В то же время в ЕС все чаще принимаются решения, направленные на уменьшение зависимости от Соединенных Штатов в будущем.

В частности, центральный банк Нидерландов отказался от услуг Amazon в пользу немецкого провайдера Lidl, а Министерство обороны Дании избрало франко-итальянскую систему ПВО SAMP/T вместо американских Patriot.

В Foreign Policy этот процесс назвали «тихим выходом» Европы из трансатлантической зависимости.

Особое внимание авторы материала уделили Украине.

По мнению журналистов, Киев становится не только получателем международной помощи, но и самостоятельным игроком мировой политики благодаря опыту современной войны и развитию беспилотных технологий.

В статье также упоминается, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездок на Ближний Восток обсуждал с государствами Персидского залива сотрудничество в сфере безопасности и защиты от иранских угроз.

«Вооруженные силы Украины сейчас являются одними из самых эффективных и опытных в мире», — говорится в публикации.

Кроме того, авторы обратили внимание на формирование новых международных форматов сотрудничества без преобладающей роли США.

В качестве примера они привели «коалицию желающих» — объединение более 35 государств, поддерживающих Украину, среди которых Канада, Япония и Австралия.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что глобальный порядок постепенно меняется.

«Международный порядок будет перестроен, и перестроен будет из Европы», — подчеркнул он.

