Почему нельзя гадать на таро: священник Филюк предупредил о "большой цене"

Алексей Филюк

Популярное ныне увлечение, в том числе представителями власти, картами Таро, астрологией и разнообразными гаданиями является серьезным грехом, не имеющим ничего общего с верой.

Об этом рассказал известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины, который любит отвечать на необычные и довольно курьезные вопросы подписчиков.

Душпастырь призвал христиан держаться как можно дальше от современного мистицизма.

«То есть не от Бога, то греховно. Написано в Ветхом завещании, что проклят тот, кто обращается к прорицателям, к ворожкам, к тем, кто вызывает духов, ко всем тем гадателям… то не от Бога, то от черта», — подчеркнул Филюк.

Он считает, что взамен на такие «услуги» потусторонний человек платит самым дорогим — своей душой.

«А цена за такие услуги может быть достаточно велика. Цена может быть даже душа человека. А что человек может дать взамен душу свою? Что она даст? Ничего. Поэтому обращение к такому спиритизму и сатанизму не нужно для христиан практикующих», — пояснил священник.

Филюк обратил внимание на духовную непоследовательность многих людей, пытающихся совмещать походы в храм с визитами в эзотерики, назвав такое поведение признаком «недохристианства».

«А уж если вы недохристиане, то вы себе волочитесь по „бабам“, (гадалкам — Ред.), по „дедам“ (знахарям — Ред.), но толку с того не будет. Толку не будет и не верьте тому. С вас деньги выкачают и будьте здоровы, чернобровые, ничего оно не поможет. Или еще хуже сделает, душу черту отдадите. Поэтому к тарологам и всем этим не обращаться», — подытожил Алексей Филюк.

Напомним, прокуроры в суде заявили, что экс-глава ОП Андрей Ермак совещался по поводу назначений министров с контактом «Вероника Феншуй Офис».

По информации САП, Ермак посылал гадалке данные о датах рождения потенциальных кандидатов на высшие государственные должности, чтобы получить «зеленый свет» на их назначение. Среди лиц, судьбу которых якобы определяли звезды, были ключевые фигуры украинской политики.

Впоследствии журналисты выяснили, кто скрывается под этим никнеймом — Вероника Аникиевич (также использует фамилию Даниленко), которая является жительницей Киева и называет себя консультантом по астрологии.

Вместо этого в ОП официально отрицают какое-либо сотрудничество своих работников с астрологами или гадалками.

