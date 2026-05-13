У Зеленского открестились от услуг гадалок после скандала с Ермаком и "Вероникой-феншуй"

© УНИАН

Реклама

В офисе президента не пользуются услугами эзотериков, тарологов или подобных специалистов.

Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин в онлайн-разговоре с журналистами, комментируя информацию от САП, что бывший глава ОП Андрей Ермак консультировался с гадалкой «Вероника Феншуй Офис».

Когда Дмитрия Литвина журналисты начали спрашивать о всяких астрологах и феншуистках, он сначала ответил смайлом. Но когда таких сообщений стало много, ответил следующее:

Реклама

«Никакого эзотерика, нумеролога, феншуиста или феншуистки в Офисе за все время не видел».

Напомним, прокуроры в суде заявили, что экспредседатель ОП Андрей Ермак совещался по поводу назначений министров с контактом «Вероника Феншуй Офис».

По информации САП, Ермак присылал ворожке данные о датах рождения потенциальных кандидатов на высшие государственные должности, чтобы получить «зеленый свет» на их назначение. Среди лиц, судьбу которых якобы определяли звезды, были ключевые фигуры украинской политики.

Впоследствии журналисты выяснили, кто скрывается под этим никнеймом — это Вероника Аникиевич (также использующая фамилию Даниленко) является жительницей Киева и называет себя консультантом по астрологии. Что любопытно, ее отец является гражданином РФ. На фото за май 2025 года он позирует с российской символикой в оккупированном Геническом. Сама гадалка 2015 года посещала аннексированный Крым, о чем писала в соцсетях.

Реклама

Новости партнеров