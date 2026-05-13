Гороскоп на 14 мая для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит торопить события

Сирень / © Credits

Нельзя пытаться подчинить ход жизни своим стремлениям и желаниям, все равно все сложится так, как должно быть — в этом смысле все, что должно произойти, как ни пафосно это прозвучит, предопределенно судьбой.

Значит, надо не сопротивляться, а привыкать к новым житейским реалиям — в конце концов, все окажется не так сложно, как может показаться на первый — обманчивый — взгляд.

Овен

В течение дня сложатся благоприятные обстоятельства для того, чтобы наладить давно разрушенные отношения с родными, друзьями или коллегами — сегодня они охотно пойдут вам навстречу в охотно помирятся.

Телец

Сегодня особенно внимательно нужно относиться к голосу интуиции, особенно в том, что будет касаться вашего здоровья: прислушивайтесь к сигналам, которые будет подавать организм, и сделать выводы.

Близнецы

Нынешний день благоприятен как для работы, так и — несмотря на будний день — для отдыха: более результативным окажется утреннее время, на которое необходимо запланировать все особо важные дела.

Рак

Главное в это вовремя — не лениться: сделав свою работу качественно и вовремя, вы сможете наилучшим образом презентовать себя перед начальством и, как следствие, получить приятные финансовые бонусы.

Лев

Не самый лучший день для работы –по возможности нужно провести его, общаясь с родителями и детьми: если избежать профессиональной деятельности не удастся, займитесь не самыми важными проектами.

Дева

Ответ на важный для вас вопрос придет сам по себе — как будто бы снизойдет сверху, поэтому не стоит целый день ломать над ним голову — отпустите его и сосредоточьтесь на работе, которую за вас никто не сделает.

Весы

День благоприятен для любых — даже очень сложных — финансовых операций, вот только оформлять их лучше, подписывая договора, а в руки наличность лучше не брать — велика вероятность их потери.

Скорпион

Если кто-то из друзей или знакомых попросит вас выслушать его и дать дельный совет, не отказывайте: вам такое внимание к нему ничего не будет стоить, а человек получит необходимую ему моральную поддержку.

Стрелец

Подсказать, как поступить в том или ином случае, могут не только близкие, но и — неожиданно! — совершенно незнакомые люди: главное — прислушиваться к их мнению, а не пропускать его мимо ушей.

Козерог

Добившись серьезных профессиональных результатов и получив одобрение непосредственного начальства, постарайтесь не возгордиться спехов — это вряд ли понравится вашим коллегам, которые могут затаить на вас зло.

Водолей

Перспективами для карьерного роста, которые откроются перед вами в этот день, обязательно нужно воспользоваться, в противном случае вам придется долго ждать повторения подобного — счастливого — стечения обстоятельств.

Рыбы

Результаты работы, которой вы посвятили продолжительное время, наконец-то перейдут из количества в качество и станут заметными для начальства, которое обязательно оценит ваши старания и по заслугам вознаградит вас.

