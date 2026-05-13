Очаровала даже младенца: милое фото принцессы Кейт из Италии, которое все осбуждают

Принцесса Уэльская Кейт в Италии / © Associated Press

Реклама

На фотографиях можно увидеть, как Кэтрин приветствует младенца и его маму около мэрии в первый день своего визита в Реджио-Эмилии в Италии.

Женщина, пришедшая повидаться с британской принцессой, точно знала, что Кейт не останется равнодушной к младенцу, ведь не секрет, что Кейт очень любит детей, особенно маленьких. На фото можно увидеть, как принцесса мило улыбается ребенку, трогая его за ножки, а малыш в ответ улыбается ей, находясь на руках у своей мамы.

Принцесса Уэльская Кейт в Италии / © Associated Press

Также Кэтрин не обошла внимание и других более старших детей. Она ко всем подошла и всех поприветствовала с улыбкой на лице, проявила интерес ко всем, кто пришел с ней повидаться.

Реклама

Принцесса Уэльская Кейт в Италии / © Associated Press

Принцесса Уэльская посещает этот город на севере Италии в связи с расширением деятельности Королевского фонда раннего развития детей на международном уровне.

Принцесса Уэльская Кейт в Италии / © Associated Press

Во время своего визита она ознакомится с передовыми подходами к раннему развитию детей, которые фокусируются на творчестве, взаимоотношениях и практическом познании. Эта поездка знаменует собой первый зарубежный королевский визит будущей королевы после лечения рака.

Принцесса Уэльская Кейт в Италии / © Associated Press

Новости партнеров