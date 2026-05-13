Зачарувала навіть немовля: миле фото принцеси Кейт з Італії, яке всі обговорюють
Шанувальники принцеси Уельської в Італії були дуже винахідливими і знали, як заманити майбутню королеву сфотографуватися.
На фотографіях можна побачити, як Кетрін вітає немовля та його маму біля мерії у перший день свого візиту до Реджіо-Емілії в Італії.
Жінка, яка прийшла побачитися з британською принцесою, точно знала, що Кейт не залишиться байдужою до немовляти, адже не секрет, що Кейт дуже любить дітей, особливо маленьких. На фото можна побачити, як принцеса мило усміхається дитині, чіпаючи її за ніжки, а малюк у відповідь усміхається їй, перебуваючи на руках у своєї мами.
Також Кетрін не оминула увагою й інших старших дітей. Вона підійшла до всіх і всіх привітала з усмішкою на обличчі, виявила інтерес до тих, хто прийшов з нею побачитися.
Принцеса Уельська відвідує це місто на півночі Італії у зв'язку із розширенням діяльності Королівського фонду раннього розвитку дітей на міжнародному рівні.
Під час свого візиту вона ознайомиться з передовими підходами до раннього розвитку дітей, які фокусуються на творчості, взаєминах та практичному пізнанні. Ця поїздка знаменує перший закордонний королівський візит майбутньої королеви після лікування раку.