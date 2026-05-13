День ангела 13 травня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 13 травня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 13 травня

13 травня 2026 року привітайте з іменинами Георгія, Макара, Олександра.

Георгій — давньогрецьке походження, означає «землероб». В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає честолюбним, не терпить зневаги.

Макар — давньогрецьке ім’я, перекладається як «блаженний». В дитинстві чесний, щирий. В дорослому віці стає справедливим, відданим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві сміливий, товариський. В дорослому віці стає працьовитим, рішучим.

День ангела 13 травня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, береже від усього злого, направляє на правильний шлях і допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Бажаю здоров’я, радості, миру та добробуту.

***

Щиро вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець щодня дарує тобі сили, натхнення й захист, а життя наповнюється щасливими подіями, любов’ю близьких і теплом рідного дому.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій святий покровитель завжди підтримував у важливі моменти, оберігав від негараздів і допомагав знаходити світло навіть у найскладніші дні. Щастя тобі, гармонії та душевного спокою.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай у серці панує радість, у домі — затишок, у справах — успіх, а поруч завжди будуть щирі люди. Нехай ангел-охоронець веде тебе дорогою добра і благословення.

***

Щирі вітання з іменинами! Нехай Господь дарує міцне здоров’я, щасливу долю та багато світлих днів, а ангел завжди тримає над тобою свої крила, захищаючи від бід і тривог.

