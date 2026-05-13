"Євробачення-2026": імена перших фіналістів конкурсу
На сцені "Євробачення-2026" 15 країн-учасниць продемонстрували свої конкурсні номери. Однак лише десятьом із них вдалося пройти далі.
На арені Вінер-Штадтгалле, що у Відні, Австрія, відгримів перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026".
Свої номери представили 15 країн-учасниць, серед яких Молдова, Швеція, Хорватія, Греція, Португалія, Грузія, Фінляндія, Чорногорія, Естонія, Ізраїль, Бельгія, Литва, Сан-Марино, Польща та Сербія. Однак лише десятьом із них вдалося підкорити виступами глядачів та суддів і вибороти квиток до фіналу, який відбудеться вже 16 травня.
Отже, за результатами голосування до наступного етапу "Євробачення-2026" проходять такі країни:
Греція
Фінляндія
Бельгія
Швеція
Молдова
Ізраїль
Сербія
Хорватія
Литва
Польща
Другий півфінал "Євробачення-2026" відбудеться вже 14 травня. Тоді й виступить представниця України – співачка LELÉKA, а компанію на сцені їй складе бандурист Ярослав Джусь. Артистка змагається за перемогу з піснею Ridnym.
Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua вела текстову хроніку першого півфіналу. Раптом ви щось пропустили, то за посиланням можете подивитися, чим дивувало "Євробачення-2026".