ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
979
Час на прочитання
1 хв

"Євробачення-2026": імена перших фіналістів конкурсу

На сцені "Євробачення-2026" 15 країн-учасниць продемонстрували свої конкурсні номери. Однак лише десятьом із них вдалося пройти далі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Фінляндія на "Євробаченні-2026"

Фінляндія на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

На арені Вінер-Штадтгалле, що у Відні, Австрія, відгримів перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026".

Свої номери представили 15 країн-учасниць, серед яких Молдова, Швеція, Хорватія, Греція, Португалія, Грузія, Фінляндія, Чорногорія, Естонія, Ізраїль, Бельгія, Литва, Сан-Марино, Польща та Сербія. Однак лише десятьом із них вдалося підкорити виступами глядачів та суддів і вибороти квиток до фіналу, який відбудеться вже 16 травня.

Отже, за результатами голосування до наступного етапу "Євробачення-2026" проходять такі країни:

  • Греція

  • Фінляндія

  • Бельгія

  • Швеція

  • Молдова

  • Ізраїль

  • Сербія

  • Хорватія

  • Литва

  • Польща

Другий півфінал "Євробачення-2026" відбудеться вже 14 травня. Тоді й виступить представниця України – співачка LELÉKA, а компанію на сцені їй складе бандурист Ярослав Джусь. Артистка змагається за перемогу з піснею Ridnym.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua вела текстову хроніку першого півфіналу. Раптом ви щось пропустили, то за посиланням можете подивитися, чим дивувало "Євробачення-2026".

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
979
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie