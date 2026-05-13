"Євробачення-2026": імена перших фіналістів конкурсу

Фінляндія на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

На арені Вінер-Штадтгалле, що у Відні, Австрія, відгримів перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026".

Свої номери представили 15 країн-учасниць, серед яких Молдова, Швеція, Хорватія, Греція, Португалія, Грузія, Фінляндія, Чорногорія, Естонія, Ізраїль, Бельгія, Литва, Сан-Марино, Польща та Сербія. Однак лише десятьом із них вдалося підкорити виступами глядачів та суддів і вибороти квиток до фіналу, який відбудеться вже 16 травня.

Отже, за результатами голосування до наступного етапу "Євробачення-2026" проходять такі країни:

Греція

Фінляндія

Бельгія

Швеція

Молдова

Ізраїль

Сербія

Хорватія

Литва

Польща

Другий півфінал "Євробачення-2026" відбудеться вже 14 травня. Тоді й виступить представниця України – співачка LELÉKA, а компанію на сцені їй складе бандурист Ярослав Джусь. Артистка змагається за перемогу з піснею Ridnym.

