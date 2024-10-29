Скільки коштують ракети Tomahawk і чи можна їх купити

Ракети Tomahawk з дальністю 1600 км експортуються до інших країн, однак є певні перепони.

США, хоча й продають крилаті ракети Tomahawk іншим державам, але не всім. Останнім покупцем стала Японія, і вартість однієї ракети сягала 4,25 млн доларів.

Про це йдеться у публікації Defense Express.

Американські ракети Tomahawk йдуть на експорт. Останнім їхнім покупцем стала Японія. Так, у січні 2024 року японське міноборони оголосило, що підписало тверду угоду зі США на закупівлю 400 ракет Tomahawk та 14 систем управління ними. З цієї кількості ракет 200 – у найсучаснішій версії Block V, решта – у попередній Block IV. Однак в обох випадках дальність становить до 1600 км, і ці ракети призначені для кораблів.

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Фінальна вартість контракту між Японією та США становила 1,7 млрд доларів. Тобто у межах комплексної угоди одна ракета Tomahawk коштувала 4,25 млн доларів. Видання зауважує, що Токіо зміг виторгувати для себе кращу ціну від визначеної у дозволі на продаж, виданому в листопаді 2023 року. Термін реалізації постачання – до жовтня 2027 року.

Тож, якщо Україні для реального неядерного стратегічного стримування Росії необхідно 1000 ракет Tomahawk з бойовою частиною в кожній 450 кг, це коштуватиме 4,25 млрд доларів. До цієї суми ще слід додати вартість наземних пускових установок типу Typhon. Одна така установка може запустити чотири ракети. Так, 125 пускових забезпечать до двох залпів по 500 ракет у кожному. Водночас зазначається, що Typhon поки що не експортується, тому її вартість оцінити доволі складно.

Ще одним складником витрат стане обслуговування ракет.

Окрім вартості ракет Tomahawk, є ще один стримувальний фактор. Вони продаються не всім. За весь час існування цих ракет, від 1983 року, єдиним їхнім оператором, окрім США, є Велика Британія.

Окрім того, 2023 року лише дві країни одержали дозвіл на закупівлю Tomahawk – Японія та Австралія. Про наміри закупити ці ракети за будь-яку ціну заявили у Нідерландах, але вони наразі не отримали навіть дозволу.

Нагадаємо, за інформацією видання The New York Times, в одній секретній частині Плану перемоги президент України Володимир Зеленський запропонував "пакет неядерного стримування", в якому держава мала б отримати ракети Tomahawk.

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