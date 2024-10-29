США передадуть Україні 2000 Humvee: як ця техніка допоможе ЗСУ на фронті

Україна отримає від Штатів 2000 армійських позашляховиків Humvee. Зазначається, що вони відмінно вписуються в поточну оборонну стратегію України.

У межах нового пакету військової допомоги на 425 мільйонів доларів США нададуть Україні 2000 армійських позашляховиків HMMWV (Humvee).

Про переваги цієї техніки пише Forbes.

Пакет допомоги, оголошений Державним департаментом США 16 жовтня 2024 року, включає також боєприпаси та ракети, проте саме масштабна поставка Humvee викликає найбільший інтерес.

Позашляховики Humvee допоможуть заповнити проломи в позиціях України на фронті. Крім того, так ЗСУ зможуть ефективніше просуватися до позицій російських окупантів, підкреслюють у виданні.

Після того як Україна отримає нову партію Humvee, ЗСУ зможуть швидко інтегрувати транспортні засоби у свої формування. Ці позашляховики схожі на цивільні автомобілі, що усуває необхідність у великій підготовці перед відправкою на фронт. Також українські військові вже знайомі з Humvee, оскільки Україна має на озброєнні понад 3000 таких позашляховиків.

Крім цього, у виданні заявили, що Humvee відмінно вписуються в поточну оборонну стратегію України. Вони можуть використовуватися на оборонних лініях, які інтегровані поруч з Харковом, Часовим Яром і Сватовим.

У міських умовах танки й артилерія менш ефективні, ніж більш компактні та маневрені позашляховики. Завдяки цьому російським військам доведеться вступати в жорстокі піші бої, кажуть у Forbes.

Ще одним плюсом Humvee є те, що українські військові можуть використовувати позашляховики для перевезення важкого озброєння. На них можна встановлювати кулемети та іншу зброю.

У виданні нагадали, що українські військові використовують модифіковані Humvee і для інших завдань. Деякі українські підрозділи трансформували позашляховики в мобільні платформи обслуговування, завдяки чому можна проводити ремонт бронетехніки на ходу в польових умовах.

Крім того, українські військові використовували Humvee і як мобільні платформи ППО. Для цього на позашляховики встановлювали зенітні гармати і системи боротьби з безпілотниками.

У виданні зазначили, що Україна потребує великої кількості наземних транспортних засобів. Лише в жовтні ЗСУ втратили більш ніж 220 одиниць такої техніки та майже 2000 одиниць з початку 2024 року.

США можуть задовольнити попит України на наземні транспортні засоби завдяки величезним запасам такої техніки. У виданні поділилися, що у Штатів є 60 000 позашляховиків Humvee, які поступово замінюються на Joint Light Tactical Vehicle.

Усі ці Humvee донедавна все ще були в робочому стані та вчасно обслуговувалися, заявили у виданні. Головним плюсом є те, що ці транспортні засоби виводяться з експлуатації та значно дешевші за більш сучасні бойові системи.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден 16 жовтня оголосив про пакет допомоги Україні на 425 млн доларів.

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