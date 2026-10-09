Яке церковне свято в Україні 16 жовтня

Церковне свято 16 жовтня / © pexels.com

Реклама

16 жовтня (29 жовтня), в православному календарі день пам’яті мученика Лонгіна, сотника. Лонгіна традиційно називають римським сотником — командиром підрозділу римських воїнів. Християнське передання ототожнює його із сотником, про якого згадують Євангелія під час опису розп’яття Христа.

У Євангелії від Марка розповідається, що сотник, який стояв навпроти Ісуса і побачив, як Він помер, промовив: «Чоловік Цей справді був Син Божий». Подібний епізод міститься і в Євангелії від Матвія.

Реклама

Водночас у самих канонічних Євангеліях ім’я цього сотника не назване. Ім’я Лонгін походить із пізнішої християнської традиції, тому варто розрізняти біблійний текст і церковне передання про життя святого.

Реклама

З образом Лонгіна також пов’язують іншого римського воїна, згаданого в Євангелії від Івана. Після смерті Ісуса воїн проколов Йому списом бік, «і зараз вийшла кров і вода».

У пізнішій традиції саме Лонгіна почали вважати воїном, який тримав цей спис. Звідси походить і відомий у християнській культурі образ «списа Лонгіна».

За церковними переказами, Лонгін страждав на хворобу очей. Коли крапля крові Христа потрапила йому на очі, він нібито отримав зцілення. Цей епізод не міститься в канонічних Євангеліях і належить саме до житійної традиції.

Згідно з переказами, Лонгін був свідком не лише розп’яття, а й надзвичайних явищ, які супроводжували смерть Ісуса. Євангелія розповідають про темряву та землетрус, після яких сотник і воїни, що перебували біля Хреста, були охоплені страхом.

Реклама

Саме побачене на Голгофі, за християнською традицією, стало переломним моментом для Лонгіна. Він визнав Христа Сином Божим, а пізніше остаточно залишив військову службу.

Житійна традиція також пов’язує Лонгіна з охороною гробниці Христа. Після Воскресіння він нібито відмовився приховувати те, що сталося, та свідчив про воскреслого Ісуса.

Церковне свято в Україні 16 жовтня за старим календарем

За старим календарем 16 жовтня в Україні вшановували пам’ять священномученика Діонісія Ареопатіга. У книзі Діянь апостолів згадується Діонісій Ареопагіт — член афінського Ареопагу, який увірував у Христа після проповіді апостола Павла в Афінах. Згодом, за церковним переданням, він став єпископом Афін і проповідував християнство.

Прикмети 16 жовтня

Народні прикмети 16 жовтня / © pexels.com

Горобці ховаються під дахами та в кущах — незабаром похолодає.

Якщо листя ще тримається на деревах, очікували пізньої та відносно м’якої зими.

Низькі темні хмари вважали провісниками дощу або мокрого снігу.

Що не можна робити 16 жовтня

Оскільки святого Лонгіна традиційно вважають заступником людей, які мають проблеми із зором, цього дня намагалися не перевтомлювати очі. Зокрема, уникали тривалого читання за недостатнього освітлення, дрібного рукоділля, вишивання, шиття та іншої кропіткої роботи, яка потребує сильного зорового напруження.

Реклама

Що можна робити 16 жовтня

У народній традиції 16 жовтня відоме як Лонгинів день. Наші предки наділяли цей день особливим значенням і вірили, що сонячне світло в цей час здатне зміцнювати здоров’я та додавати сил. Тому за ясної погоди люди намагалися довше перебувати просто неба. Існував також звичай діставати теплий одяг, призначений для холодної пори року, та залишати його під сонячними променями. Вважалося, що так речі вбирають останнє осіннє тепло.

Новини партнерів

Новини партнерів