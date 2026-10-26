Яке церковне свято в Україні 2 листопада

Церковне свято 2 листопада / © pexels.com

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2 листопада (15 листопада), в православному календарі день пам’яті мучеників Акиндіна, Пигасія, Афтонія, Елпидифора та інших. Акиндин, Пигасій та Анемподист служили при дворі перського царя Шапура II, який правив у IV столітті. Попри високе становище, вони таємно сповідували християнство й підтримували одновірців. Коли цар розпочав переслідування християн, недоброзичливці донесли йому про їхню віру. Святих заарештували та привели на суд.

Перед правителем мученики відкрито визнали віру у Святу Трійцю. Розгніваний Шапур наказав жорстоко бити їх. Однак навіть під час катувань вони не зреклися Христа. За церковним переказом, їхні страждання супроводжувалися чудесними подіями, які зміцнювали віру християн і привертали увагу тих, хто раніше не визнавав християнства.

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Особливе місце в житії посідає Афтоній, який, за переказом, був одним із катів, призначених мучити святих. Побачивши їхню мужність і незламність, він сам увірував у Христа. Афтоній відкрито визнав свою нову віру та попросив пробачення в тих, кому завдавав страждань.

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За це він також прийняв мученицьку смерть. Його історія стала прикладом духовного переродження: навіть людина, яка брала участь у переслідуванні християн, могла змінити своє життя й обрати шлях віри.

Елпидифор був царським вельможею. Дізнавшись про страждання християн, він також відкрито сповідував віру в Христа. Його приклад надихнув інших людей не приховувати своїх переконань, попри загрозу покарання.

За церковним житієм, коли мучеників вели за межі міста на страту, за ними рушив великий натовп християн, які прославляли Христа. Цар наказав убити людей, що супроводжували засуджених. У переказі згадується близько семи тисяч загиблих, серед яких був і Елпидифор. Ця цифра належить до традиційного житійного оповідання й не має незалежного історичного підтвердження.

Наступного дня Акиндина, Пигасія та Анемподиста, а також матір царя, яка, за переказом, прийняла християнство, стратили через спалення. Християни, які таємно прийшли вночі на місце страти, знайшли тіла мучеників неушкодженими вогнем і поховали їх із належною шаною.

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Церковне свято в Україні 2 листопада за старим календарем

За старим календарем 2 листопада в Україні вшановували пам’ять великомученика Артемія Антіохійського. Артемій був воєначальником за часів імператора Костянтина Великого та брав участь у перенесенні християнських святинь. За правління імператора Юліана Відступника він відкрито виступив проти переслідування християн, за що зазнав жорстоких катувань і був страчений близько 362 року в Антіохії.

Прикмети 2 листопада

Народні прикмети 2 листопада / © pexels.com

Іній на деревах — до неврожаю наступного року.

Вовки виють — незабаром похолодає.

Вовки збираються у зграї — до сильних морозів.

Що не можна робити 2 листопада

Згідно з народними віруваннями, цього дня не слід ухвалювати поспішних рішень або планувати далекі мандрівки. Також наші предки радили не позбуватися старих речей, адже разом із ними, за повір’ям, можна випадково віддати з дому добробут, щастя та майбутню удачу.

Що можна робити 2 листопада

У народному календарі 2 листопада називали днем Акиндина та Пигасія. Ця дата символізувала завершення основних господарських клопотів. За повір’ями, святі цього дня навідувалися до зерносховищ і комор, перевіряли, наскільки дбайливо господарі зберігають запаси, та прихильно ставилися до працьовитих людей.

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