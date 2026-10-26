Какой церковный праздник в Украине 2 ноября

Церковный праздник 2 ноября / © pexels.com

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2 ноября (15 ноября), в православном календаре день памяти мучеников Акиндина, Пигасия, Афтония, Элпидифора и других. Акиндин, Пигасий и Анемподист служили при дворе персидского царя Шапура II, правившего в IV веке. Несмотря на высокое положение, они тайно исповедовали христианство и поддерживали единоверцев. Когда царь начал преследование христиан, недоброжелатели донесли ему об их вере. Святых арестовали и привели на суд.

Перед правителем мученики открыто признали веру в Святую Троицу. Разгневанный Шапур приказал жестоко избивать их. Однако даже во время пыток они не отреклись от Христа. По церковному преданию, их страдания сопровождались чудесными событиями, которые укрепляли веру христиан и привлекали внимание тех, кто раньше не признавал христианство.

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Особое место в житии занимает Афтоний, который, по преданию, был одним из палачей, предназначенных мучить святых. Увидев их мужество и несокрушимость, он сам уверовал во Христа. Афтоний открыто признал свою новую веру и попросил прощения у тех, кому испытывал страдания.

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За это он принял мученическую смерть. Его история стала примером духовного перерождения: даже человек, участвовавший в преследовании христиан, мог изменить свою жизнь и выбрать путь веры.

Элпидифор был царским вельможей. Узнав о страданиях христиан, он также открыто исповедовал веру во Христа. Его пример вдохновил других людей не скрывать своих убеждений, несмотря на угрозу наказания.

За церковным житием, когда мучеников вели за пределы города на казнь, за ними двинулась большая толпа христиан, прославлявших Христа. Царь приказал убить сопровождавших осужденных людей. В предании упоминается около семи тысяч погибших, среди которых был и Элпидифор. Эта цифра относится к традиционному житийному рассказу и не имеет независимого исторического подтверждения.

На следующий день Акиндина, Пигасия и Анемподиста, а также мать царя, по преданию, принявшая христианство, казнили из-за сожжения. Христиане, тайно пришедшие ночью на место казни, нашли тела мучеников невредимыми огнем и похоронили их с должным почетом.

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Церковный праздник в Украине 2 ноября по старому календарю

По старому календарю 2 ноября в Украине чтили память великомученика Артемия Антиохийского. Артемий был военачальником во времена императора Константина Великого и участвовал в переносе христианских святынь. В правление императора Юлиана Отступника он открыто выступил против преследования христиан, за что подвергся жестоким пыткам и был казнен около 362 года в Антиохии.

Приметы 2 ноября

Народные приметы 2 ноября / © pexels.com

Иней на деревьях — к неурожаю следующего года.

Волки воют — скоро похолодает.

Волки собираются в стаи — до сильных морозов.

Что нельзя делать 2 ноября

Согласно народным верованиям, в этот день не следует принимать поспешные решения или планировать далекие путешествия. Также наши предки советовали не избавляться от старых вещей, ведь вместе с ними, по поверью, можно случайно отдать из дома благополучие, счастье и будущую удачу.

Что можно делать 2 ноября

В народном календаре 2 ноября называли днем Акиндина и Пигасия. Эта дата символизировала завершение основных хозяйственных забот. По поверьям, святые в этот день посещали зернохранилища и амбары, проверяли, насколько бережно хозяева хранят запасы, и благосклонно относились к трудолюбивым людям.

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