Какой церковный праздник в Украине 25 октября

Церковный праздник 25 октября / © pixabay.com

Реклама

25 октября (7 ноября), в православном календаре день памяти мучеников Маркияна и Мартирия. Маркиян и Мартирий жили в IV веке в Константинополе. Они служили при Константинопольской церкви во времена патриарха Павла Исповедника. Маркиян был чтецом, а Мартирий — иподиаконом. Оба отличались благочестием, образованностью и преданностью христианскому учению.

Святые были близки к патриарху Павлу, который защищал православное учение о Божестве Иисуса Христа. В то время Церковь переживала сложный период из-за распространения арианства — учения, отрицающего полноту Божества Сына Божия. Религиозные споры сопровождались политическим давлением, изгнаниями духовенства и преследованиями оставшихся верным православной вере.

Реклама

Когда патриарха Павла отстранили от служения и отправили в изгнание, Маркиян и Мартирий не отказались от своих убеждений. Они продолжали поддерживать православное учение и оставались преданными церковному служению, несмотря на опасность.

Реклама

Их позиция вызвала недовольство противников патриарха. Святым угрожали, пытаясь заставить их отречься от своих убеждений и перейти на сторону тех, кто отрицал православное учение.

Однако Маркиян и Мартирий не подверглись давлению. Они понимали, что верность Христу для них важнее личной безопасности, спокойствия и земных благ.

По церковному преданию, Маркияна и Мартирия приговорили к смертной казни из-за их непреклонной преданности христианской вере. Их казнили в Константинополе, предположительно около 355 года, во время правления императора Констанция II.

Перед смертью святые не отреклись от своих убеждений и остались верны Христу до конца. Их подвиг стал примером духовной стойкости для христиан, переживавших преследования и церковные расколы.

Реклама

После смерти Маркиян и Мартирий были увековечены как святые мученики. Их память сохранила Церковь, подчеркивая мужество, верность и готовность защищать истину даже перед лицом смерти.

Церковный праздник в Украине 25 октября по старому календарю

По старому календарю 25 октября в Украине чествовали память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. По церковному преданию, Пров был римлянином, Тарах — уроженцем Сирии, а Андроник происходил из знатной семьи. Их арестовали за исповедание христианства и пытались заставить отречься от веры. Несмотря на пытки и угрозы, мученики остались непоколебимыми и приняли смерть за Христа.

Приметы 25 октября

Народные приметы 25 октября / © pexels.com

Если 25 октября морозно — скоро может наступить стойкое похолодание.

Если идет дождь, ожидали сырой и пасмурной погоды в ближайшие дни.

Если небо затянуто облаками, зима может быть близко.

Что нельзя делать 25 октября

В этот день также призывают быть милосердными и не оставлять без поддержки нуждающихся. Считается, что помощь ближним, посвященная светлой памяти умерших, имеет особое духовное значение. Милостыней могут быть не только деньги, но и продукты, конкретная помощь, доброе слово или искреннее пожелание. По народным верованиям, каждое такое проявление доброты Бог видит и принимает как проявление любви и молитвы за тех, кого уже нет в живых.

Что можно делать 25 октября

В народной традиции 25 октября известен как день Дедовских плачей. Эту дату связывают с увековечением умерших и сохранением памяти о родных, отошедших в вечность. По обычаю, в этот день посещают кладбища, наводят порядок на могилах близких, ставят зажженные свечи и обращаются в молитвах к Богу за упокой их душ. Особенно хорошим делом считается упорядочить заброшенное захоронение, даже если оно принадлежит незнакомому человеку.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров