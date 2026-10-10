Какой церковный праздник в Украине 17 октября

Церковный праздник 17 октября / © unsplash.com

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17 октября (30 октября), в православном календаре день памяти пророка Осии. Самый известный и одновременно один из самых сложных эпизодов жизни пророка описан в начале его книги. Осия получает приказ взять в жены Гомер, дочь Дивлаима.

У супругов рождаются дети, которым дают символические имена. Первого сына назвали Изреэлем, дочь — Ло-Рухама, имя которой передает значение «непомиловаемая», а второго сына — Ло-Амми, то есть «не Мой народ».

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Эти имена имели пророческое значение и символизировали кризис в отношениях между Богом и Израилем.

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Личная история Осии и Гомера в книге становится образом духовной неверности народа. Израиль, заключивший завет с Богом, обращался к другим богам и перенимал языческие культы. В библейском образном мире это сравнивается с супружеской изменой.

Однако история не завершается отвержением.

В третьей главе Осия снова говорит о любви к неверной женщине. Этот эпизод традиционно воспринимается как символ Божьей готовности возобновить отношения со своим народом после его обращения.

Осия критиковал не только поклонение другим богам. Значительное внимание он уделял нравственному состоянию общества.

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Пророк говорил о лжи, насилии, убийствах, воровстве и нарушениях Божьего закона. Он также осуждал поверхностное исполнение религиозных обрядов, если за ними не стояли верность и милосердие.

Одной из центральных мыслей его книги является то, что внешние жертвоприношения не могут заменить подлинной преданности Богу. Именно в Книге Осии содержится известное мнение: Бог желает милосердия, а не жертвы, и познания Бога больше, чем всесожжений.

Спустя много веков эти слова будет цитировать Иисус Христос в Евангелии от Матфея.

Церковный праздник 17 октября — день памяти преподобномученика Андрея Критского

О ранних годах преподобномученика Андрея сохранилось немного сведений. Согласно церковной традиции, он родился на острове Крит, откуда и произошло его имя — Критский.

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Андрей избрал монашескую жизнь, посвятив себя молитве и служению Богу. Именно поэтому Церковь называет его преподобномучеником: слово «преподобный» традиционно употребляется по отношению к святым, прославившимся монашеским подвигом, а «мученик» — пострадавшим и погибшим за христианскую веру.

Самые известные события его жизни связаны с правлением византийского императора Константина V, который являлся сторонником иконоборчества.

В VIII веке Византийская империя переживала период иконоборчества. Его сторонники выступали против религиозного уважения изображений Иисуса Христа, Богородицы и святых, считая такую практику неправильной.

В правление императора Константина V политика против иконочтения стала особенно жесткой. В 754 году состоялся собор в Гиерии, осудивший почитание икон. Противники императорской религиозной политики, среди которых было немало монахов, подвергались преследованиям.

Именно в этот исторический период Андрей Критский стал известен как защитник икон.

За церковным житием, узнав о преследовании христиан, Андрей отправился в Константинополь. Там он открыто выступил против политики правителя Константина V.

Святой защищал традицию почитания икон и упрекал императора за преследование тех, кто отказывался их уничтожать.

Такое выступление было чрезвычайно опасным. Император имел не только политическую, но и значительную власть в решении церковных вопросов, а открытое сопротивление его политике могло иметь тяжелые последствия.

По преданию Андрея схватили по приказу правителя. Его пытались заставить отказаться от своих убеждений, однако он остался непреклонен.

Церковный праздник в Украине 17 октября по старому календарю

По старому календарю 17 октября в Украине чтили память священномученика Ерофея Афинского. По церковному преданию, Ерофей был современником святого Дионисия Ареопагита. Он проповедовал христианство, наставлял верующих и в конце концов принял мученическую смерть за веру.

Приметы 17 октября

Народные приметы 17 октября / © pexels.com

Иней утром — в ближайшие дни ожидали сухую и солнечную погоду.

Красная вечерняя звезда — к сильному ветру.

Птицы сидят нахмурившись — к ненастью.

Что нельзя делать 17 октября

По давним поверьям, в этот день старались не рассказывать посторонним о будущих замыслах, чтобы не помешать их осуществлению. Без особой нужды также не отправлялись в длительную дорогу, считая день неблагоприятным для дальних путешествий.

Что можно делать 17 октября

В народном календаре 17 октября закрепились названия Осия Колесник и Осия Багнюк. Последняя связана с типичной для середины осени погодой: частые дожди превращали грунтовые пути в сплошное бездорожье. Наши предки воспринимали эту дату как своеобразный рубеж года — осеннее тепло окончательно отступает, уступая место первым проявлениям зимы.

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