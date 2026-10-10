Яке церковне свято в Україні 17 жовтня

Церковне свято 17 жовтня / © unsplash.com

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17 жовтня (30 жовтня), в православному календарі день пам’яті пророка Осії. Найвідоміший і водночас один із найскладніших епізодів життя пророка описаний на початку його книги. Осія отримує наказ узяти за дружину Гомер, дочку Дівлаїма.

У подружжя народжуються діти, яким дають символічні імена. Першого сина назвали Їзреелем, доньку — Ло-Рухама, ім’я якої передає значення «непомилувана», а другого сина — Ло-Аммі, тобто «не Мій народ».

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Ці імена мали пророче значення та символізували кризу у відносинах між Богом та Ізраїлем.

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Особиста історія Осії та Гомер у книзі стає образом духовної невірності народу. Ізраїль, який уклав завіт із Богом, звертався до інших богів і переймав язичницькі культи. У біблійному образному світі це порівнюється з подружньою зрадою.

Однак історія не завершується відкиненням.

У третій главі Осія знову говорить про любов до жінки, яка була невірною. Цей епізод традиційно сприймають як символ Божої готовності відновити стосунки зі своїм народом після його навернення.

Осія критикував не лише поклоніння іншим богам. Значну увагу він приділяв моральному стану суспільства.

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Пророк говорив про брехню, насильство, вбивства, крадіжки та порушення Божого закону. Він також засуджував поверхове виконання релігійних обрядів, якщо за ними не стояли вірність і милосердя.

Однією з центральних думок його книги є те, що зовнішні жертвоприношення не можуть замінити справжньої відданості Богові. Саме в Книзі Осії міститься відома думка: Бог бажає милосердя, а не жертви, і пізнання Бога більше, ніж цілопалень.

Через багато століть ці слова цитуватиме Ісус Христос у Євангелії від Матвія.

Церковне свято 17 жовтня — день пам’яті преподобномученика Андрія Критського

Про ранні роки преподобномученика Андрія збереглося небагато відомостей. Згідно з церковною традицією, він народився на острові Крит, звідки й походить його ім’я — Критський.

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Андрій обрав чернече життя, присвятивши себе молитві та служінню Богові. Саме тому Церква називає його преподобномучеником: слово «преподобний» традиційно вживається щодо святих, які прославилися чернечим подвигом, а «мученик» — щодо тих, хто постраждав і загинув за християнську віру.

Найвідоміші події його життя пов’язані з правлінням візантійського імператора Костянтина V, який був прихильником іконоборства.

У VIII столітті Візантійська імперія переживала період іконоборства. Його прихильники виступали проти релігійного шанування зображень Ісуса Христа, Богородиці та святих, вважаючи таку практику неправильною.

За правління імператора Костянтина V політика проти іконошанування стала особливо жорсткою. У 754 році відбувся собор у Гієрії, який засудив шанування ікон. Противники імператорської релігійної політики, серед яких було чимало ченців, зазнавали переслідувань.

Саме в цей історичний період Андрій Критський став відомий як захисник ікон.

За церковним житієм, дізнавшись про переслідування християн, Андрій вирушив до Константинополя. Там він відкрито виступив проти політики імператора Костянтина V.

Святий захищав традицію шанування ікон і дорікав імператорові за переслідування тих, хто відмовлявся їх знищувати.

Такий виступ був надзвичайно небезпечним. Імператор мав не лише політичну, а й значну владу у вирішенні церковних питань, а відкритий спротив його політиці міг мати тяжкі наслідки.

За переказом, Андрія схопили за наказом правителя. Його намагалися змусити відмовитися від своїх переконань, однак він залишився непохитним.

Церковне свято в Україні 17 жовтня за старим календарем

За старим календарем 17 жовтня в Україні вшановували пам’ять священномученика Єрофея Афінського. За церковним переказом, Єрофей був сучасником святого Діонісія Ареопагіта. Він проповідував християнство, наставляв вірян і зрештою прийняв мученицьку смерть за віру.

Прикмети 17 жовтня

Народні прикмети 17 жовтня / © pexels.com

Іній зранку — найближчими днями чекали на суху та сонячну погоду.

Червона вечірня зоря — до сильного вітру.

Птахи сидять настовбурчившись — до негоди.

Що не можна робити 17 жовтня

За давніми повір’ями, цього дня намагалися не розповідати стороннім про майбутні задуми, щоб не завадити їх здійсненню. Без особливої потреби також не вирушали в тривалу дорогу, вважаючи день несприятливим для далеких мандрівок.

Що можна робити 17 жовтня

У народному календарі 17 жовтня закріпилися назви Осія Колесник та Осія Багнюк. Остання пов’язана з типовою для середини осені погодою: часті дощі перетворювали ґрунтові шляхи на суцільне бездоріжжя. Наші предки сприймали цю дату як своєрідний рубіж року — осіннє тепло остаточно відступає, поступаючись місцем першим проявам зими.

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