Чи вистоїть Україна без Америки: Зеленський відповів

Яке майбутнє чекає на Україну без допомоги США: Зеленський відповів / © ТСН.ua

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Україна збереже свій суверенітет і незалежність, і здатна продовжити боротьбу навіть без військової підтримки США.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю британському телеведучому Піту Моргану.

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Ведучий запитав, чи може Україна перемогти без підтрики Сполучених Штатів.

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«Ми точно не втратимо незалежність ні за яких обставин. Так, нам буде важко змусити Путіна перейти до дипломатичного завершення війни і переговорів», — відповів Зеленський.

Також він запевнив, що погіршення відносин зі США відбувається не з вини України.

«Ми не можемо дозволити собі бути слабкими, інакше ми не виживемо», — додав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський відповів, чи планує подати у відставку, і заявив, що його хочуть усунути з посади «великі хлопці».

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