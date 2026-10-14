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Чи вистоїть Україна без Америки: Зеленський відповів
Володимир Зеленський зробив заяву про майбутнє України без американської військової допомоги.
Україна збереже свій суверенітет і незалежність, і здатна продовжити боротьбу навіть без військової підтримки США.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю британському телеведучому Піту Моргану.
Ведучий запитав, чи може Україна перемогти без підтрики Сполучених Штатів.
«Ми точно не втратимо незалежність ні за яких обставин. Так, нам буде важко змусити Путіна перейти до дипломатичного завершення війни і переговорів», — відповів Зеленський.
Також він запевнив, що погіршення відносин зі США відбувається не з вини України.
«Ми не можемо дозволити собі бути слабкими, інакше ми не виживемо», — додав Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський відповів, чи планує подати у відставку, і заявив, що його хочуть усунути з посади «великі хлопці».