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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Выстоит ли Украина без Америки: Зеленский ответил

Владимир Зеленский сделал заявление о будущем Украины без американской военной помощи.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Какое будущее ждет Украину без помощи США: Зеленский ответил

Какое будущее ждет Украину без помощи США: Зеленский ответил / © ТСН.ua

Украина сохранит свой суверенитет и независимость и способна продолжить борьбу даже без военной поддержки США.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью британскому телеведущему Питу Моргану.

Ведущий спросил, может ли Украина победить без поддержки Соединенных Штатов.

«Мы точно не потеряем независимость ни при каких обстоятельствах. Да, нам будет трудно заставить Путина перейти к дипломатическому завершению войны и переговоров», — ответил Зеленский.

Также он заверил, что ухудшение отношений с США происходит не по вине Украины.

«Мы не можем позволить себе быть слабыми, иначе мы не выживем», — добавил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский ответил, планирует ли подать в отставку, и заявил, что его хотят отстранить от должности «великие ребята».

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