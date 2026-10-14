Выстоит ли Украина без Америки: Зеленский ответил

Какое будущее ждет Украину без помощи США: Зеленский ответил / © ТСН.ua

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Украина сохранит свой суверенитет и независимость и способна продолжить борьбу даже без военной поддержки США.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью британскому телеведущему Питу Моргану.

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Ведущий спросил, может ли Украина победить без поддержки Соединенных Штатов.

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«Мы точно не потеряем независимость ни при каких обстоятельствах. Да, нам будет трудно заставить Путина перейти к дипломатическому завершению войны и переговоров», — ответил Зеленский.

Также он заверил, что ухудшение отношений с США происходит не по вине Украины.

«Мы не можем позволить себе быть слабыми, иначе мы не выживем», — добавил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский ответил, планирует ли подать в отставку, и заявил, что его хотят отстранить от должности «великие ребята».

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