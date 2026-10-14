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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский ответил, планирует ли подать в отставку

Зеленский отверг вероятность, что подаст в отставку во время войны.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Уйдет ли Зеленский в отставку и когда будут выборы в Украине

Уйдет ли Зеленский в отставку и когда будут выборы в Украине / © Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что не планирует уходить в отставку, поскольку считает войну в Украине своей ответственностью.

Об этом глава государства сказал в интервью британскому телеведущему Питу Моргану.

Ведущий откровенно спросил Зеленского, собирается ли он в отставку.

«Нет, конечно, это (война в Украине — Ред.) — моя ответственность», — ответил президент.

Когда будут выборы

Зеленский напомнил, что президентские выборы не состояться по плану в 2024 году из-за военного положения. Он подчеркнул, что из-за вторжений РФ миллионы людей уехали из страны или воюют на фронте.

Зеленский резко высказался в адрес Дональда Трампа и Илона Маска, которые на днях призывали сменить власть в Украине.

«Ни Трамп, ни Маск, никто в мире не может выбирать президента Украины. Это может сделать только народ Украины», — заявил глава государства.

Он пояснил, что пока невозможно провести выборы из-за войны. Также Зеленский считает, что выборы требуются теми, кто хочет его заменить.

«Некоторые большие ребята хотят меня заменить, потому что я никогда не признаю украинскую землю русской землей», — убеждает он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что его изменили, и раскритиковал Трампа.

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