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Зеленский ответил, планирует ли подать в отставку
Зеленский отверг вероятность, что подаст в отставку во время войны.
Президент Владимир Зеленский заявил, что не планирует уходить в отставку, поскольку считает войну в Украине своей ответственностью.
Об этом глава государства сказал в интервью британскому телеведущему Питу Моргану.
Ведущий откровенно спросил Зеленского, собирается ли он в отставку.
«Нет, конечно, это (война в Украине — Ред.) — моя ответственность», — ответил президент.
Когда будут выборы
Зеленский напомнил, что президентские выборы не состояться по плану в 2024 году из-за военного положения. Он подчеркнул, что из-за вторжений РФ миллионы людей уехали из страны или воюют на фронте.
Зеленский резко высказался в адрес Дональда Трампа и Илона Маска, которые на днях призывали сменить власть в Украине.
«Ни Трамп, ни Маск, никто в мире не может выбирать президента Украины. Это может сделать только народ Украины», — заявил глава государства.
Он пояснил, что пока невозможно провести выборы из-за войны. Также Зеленский считает, что выборы требуются теми, кто хочет его заменить.
«Некоторые большие ребята хотят меня заменить, потому что я никогда не признаю украинскую землю русской землей», — убеждает он.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что его изменили, и раскритиковал Трампа.